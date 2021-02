Se hacen pasar por doctores y estafan hombre mayor cerca del HE

HONDURAS, TEGUCIGALPA. Estafadores de la capital se aprovecharon de un señor de la tercera edad, robándole más de mil lempiras y dejándolo sin nada cerca de un centro comercial.

El adulto mayor fue identificado como Santos Rosario García, su edad, según informe, ronda los 60 años y es proveniente de Intibucá.

Como muchos hondureños, Rosario García fue victima de estafadores por vía telefónica que no tienen conciencia alguna al momento de cometer estos hechos.

Santos García explicó que recibió una llamada supuestamente de parte del Hospital Escuela Universitario (HEU), en la cual le avisaron de tener una cita con un médico.

«A eso de las 12 me cayó una llamada al celular y me dijo que el doctor le llamaba y que un doctor me iba a hacer el trabajo. Me quitó 1,100 lempiras”, afirmó el caballero.

Asimismo, el adulto mayor afirmó que los estafadores, además del dinero, le habían quitado su tarjeta de identidad.

De igual manera, García explicó que lo dejaron “botado” en las cercanías de un centro comercial de Tegucigalpa y se dio cuenta de que lo habían estafado hasta las 4:30 de la tarde.

Solicita ayuda a las personas de buen corazón

El caballero, quien es originario de Intibucá, solicitó ayuda a los hondureños para poder regresar a su lugar de origen ya que aseguró no tener el dinero para volver.

«Que me ayuden a volver a mi casa», pidió el hombre con su voz a punto de romper en llanto.

Por último, proporcionó a la población el número de celular 9638-0895 por si alguien desea brindarle ayuda. La identidad y paradero de los estafadores, se mantiene como desconocida.

