1851: Honduras y El Salvador, que habían invadido Guatemala, son rechazadas en la batalla de La Arada, que se libró cerca de la ciudad de Chiquimula en Guatemala. Esta invasión fue la amenaza más patente para Guatemala de perder su soberanía como república. En 1849, el gobernante salvadoreño Doroteo Vasconcelos dio asilo a los liberales guatemaltecos, quienes hostigaban al gobierno de Guatemala en varias formas, distribuyendo dinero y armas entre los sublevados. A fines del año de 1850, Vasconcelos decidió obrar abiertamente contra el gobierno guatemalteco. Así las cosas, el mandatario salvadoreño invitó a participar en la alianza a Honduras y Nicaragua; aceptando solo el hondureño presidido por Juan Lindo. Entre tanto, en Guatemala, el presidente Mariano Paredes toma las previsiones necesarias para enfrentar la situación, mientras el arzobispo don Francisco de Paula García y Peláez ordena en su archidiócesis rogativas de paz. El 4 de enero de 1851 se reunieron en Ocotepeque los presidentes de Honduras y El Salvador, con la cual quedó sellada la alianza en contra de Guatemala. El ejército salvadoreño se componía de 4000 hombres perfectamente municionados y con apoyo de artillería; los hondureños por su parte, aprestaron dos mil hombres para la campaña. El grueso de las fuerzas aliadas se situó en Metapán, por ser esta una ubicación próxima a Honduras y a la frontera guatemalteca. Luego de varias horas de combate en tres frentes, las tropas invasoras se retiran en forma desorganizada, terminando la batalla y con esto, el sueño de Vasconcelos de destruir el gobierno guatemalteco.

1881: en Panamá, los estadounidenses inauguran las obras de construcción del canal transoceánico.

1964: el grupo británico The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos con su canción I want to hold your hand.

2003: el transbordador espacial Columbia estalla al volver a la Tierra. Mueren sus siete tripulantes.

2004: un equipo de científicos rusos y estadounidenses dan a conocer la obtención de dos nuevos elementos químicos, el nihonio (Nh, n.º atómico 113), y el moscovio (Mc, n.º atómico 115).

Nacimientos:

1894: John Ford, cineasta estadounidense (f. 1973).

1896: Anastasio Somoza, militar, político y dictador nicaragüense (f. 1956).

1901: Clark Gable, actor estadounidense (f. 1960).

1931: Borís Yeltsin, político y presidente ruso (f. 2007).

1943: Enrique Guzmán, cantante y actor mexicano. Mejor conocido como el Ídolo de la juventud en la década de los 60’s, es uno de los más populares cantantes de México en el Siglo XX, reconocido a su vez como uno de los Grandes del Rock. Nació en Caracas, Venezuela. Sus padres lo registraron en la embajada mexicana.. A sus 14 años, Enrique conoció a los hermanos Jesús y Armando Martínez. Entre paseo y paseo en patines surgió la idea de conformar un grupo musical con los hermanos Martínez y Sergio Martell, los Teen Tops. Guzman se convirtió en el vocalista de la banda cuando Armando enfermó de la garganta. Columbia México (actualmente Sony), les dio la oportunidad de grabar. Entre sus éxitos se cuentan: «La plaga», «El rock de la cárcel», «Good Golly Miss Molly», «Jailhouse Rock, «Confidente de secundaria», «Buen rock esta noche», «Lucila», «Muchacho triste y solitario», «Quiero ser libre», «Rey criollo», «Sigue llamando» y «La larguirucha Sally». Enrique Guzmán grabó como solista su primer disco en 1961. Incluyó la versión «100 kilos de barro» (A Hundred Pounds of Clay). Con el éxito obtenido como solista, vendrían otras grabaciones como «Mi corazón canta», «Tu cabeza en mi hombro» ambos éxitos de Paul Anka, con lo cual grabó su primer LP en solitario, ocupando los primeros lugares de listas de éxitos en América Latina, siendo considerado el cantante de América. En 1967, grabó la melodía «Teresa» que es considerado su último gran éxito, previo al matrimonio con la actriz mexicana Silvia Pinal. En 1968 ya comenzaba a disminuir su popularidad. Tuvo dos hijos en su matrimonio con Silvia: la cantante Alejandra Guzmán y el músico Luis Enrique Guzmán. Actualmente está casado con Rosalba Welter Portes Gil y con ella tiene 2 hijos, Daniela y Enrique. Daniela Guzmán Welter ha participado ya en obras de teatro y en musicales.

1968: Lisa Marie Presley, cantante y actriz estadounidense.

1975: Big Boi, rapero estadounidense, de la banda Outkast.