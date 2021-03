Héctor Vargas sobre los castigos a entrenadores: «Cuatro es el número preferido de la Comisión de Disciplina»

SAN PEDRO SULA.- El director técnico del Marathón, Héctor Vargas, cuestionó los fuertes castigos que está imponiendo la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional a los entrenadores.

El argentino ya cumplió con su sanción y estará este jueves en el banco de los verdolagas en el partido ante Motagua por la jornada siete.

«Volvemos después de un castigo severo, solo reaccioné a una determinación del árbitro y me dieron cuatro juegos. Observo que cuatro es el número preferido de la Comisión de Disciplina, porque miro que hay varios castigados«, dijo Vargas.

«En el caso mío, no dije nada, cuestioné una decisión, no tenía antecedentes, uno no estando en la cancha no puede cuestionar. Veo exagerado el estar castigado y no poder ir a la cancha, porque el que está dirigiendo es otro», añadió.

Denuncia de Diego Vázquez

Héctor Vargas también habló de la denuncia que hizo Diego Vázquez ante el Comisionado de Derechos Humanos y afirmó que el entrenador de Motagua actuó bien.

«Diego Vázquez fue a los derechos humanos, no le pueden coartar el derecho al trabajo, uno puede ir a la cancha aunque no participe, concurrir y aunque sea ver el rendimiento de los futbolistas», comentó.

«Lo que sí digo es que no pueden irse con lo que ponen en el acta, un árbitro puede actuar de mala leche, y dejan de insertar otras cosas en el acta y eso lo dejan pasar los árbitros y el comisario», expresó.

Visita al Motagua

Del partido ante Motagua, el argentino dijo que será una dura prueba y que buscarán sumar para volver a repuntar su grupo.

«Nos toca un partido complicado el jueves, no va a variar mucho el planteamiento. Tenemos que enderezar el rumbo, estamos cerca de los que están arriba, los equipos no han aprovechado ese mal inicio de Marathón, nosotros ganando dos partidos nuevamente nos metemos a la pelea. Siempre es bueno estar en la cancha para cambiar alguna situación», cerró.

