Diego Vázquez denuncia a Comisión de Disciplina ante CONADEH

TEGUCIGALPA.- El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, se presentó este día al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) para denunciar a la Comisión Nacional de Disciplina.

Vázquez denunció, junto a su abogado y apoderado legal Astor Henríquez, que la Comisión violentó uno de sus derechos fundamentales: el derecho al trabajo.

Motagua solicitó a la Comisión una reducción del castigo del entrenador el viernes 26 de febrero, pero la misma no fue aprobada.

El director técnico del Motagua fue suspendido por cuatro partidos y multado con 30 mil lempiras por unas declaraciones en las que aseguró que Olimpia controla a la Comisión de Disciplina a su antojo.

«No me detengo a pensar porque acá la Liga, la Comisión de Disciplina, la Federación lo maneja un equipo a su antojo, no tiene mucho sentido», expresó a Radio Cadena Voces a finales de enero.

«Es muy fácil ver las cosas con las presiones y esas cosas, no hay que ser muy inteligente, hasta mi nena de 11 años se da cuenta», atizó.

Diego alega que la Comisión nunca lo citó y tampoco le mostró el audio del castigo.

«No me llamaron por zoom, estoy revisando el correo y nada. Me gustaría saber el audio por qué declaraciones. No entiendo sinceramente», dijo el DT.

Ausencia de Diego

Diego Vázquez no ha estado en el banquillo en dos juegos. El primero donde estuvo ausente fue cuando vencieron 2-0 al Real Sociedad.

Este domingo cumplió su segundo juego en el clásico contra Olimpia, en el que cayeron 1-2.

El cinco veces campeón de Honduras cumplirá su castigo ante Real de Minas por la fecha cinco y contra Lobos UPNFM en la fecha seis.

Estará de regreso en los banquillos para la jornada siete cuando reciban al Marathón el jueves 11 de marzo en el estadio Nacional.

Nota para nuestros lectores

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ