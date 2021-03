Wilmer Crisanto optimista de cara al «Clásico de las EMES»

SAN PEDRO SULA.- El Marathón esta pasando por una de sus peores crisis en cuanto a resultados de los últimos años, por lo que es muy importante que los verdes comiencen a sumar de a tres.

Marathón visitará este jueves 11 Tegucigalpa para enfrentar en el estadio Nacional al Motagua en el juego correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2021.

En la previa conversó el ex-motaguense, Wilmer Crisanto, quien ahora defiende los colores del conjunto sampedrano y enfrentará por segunda vez a su ex-equipo.

La ilusión de Crisanto

Para Crisanto será un encuentro muy complicado, pero el veterano jugador asegura que el equipo viaja con la ilusión de coronar tres puntos en la capital

«Partido complicado, vamos a Tegucigalpa con la ilusión de hacer las cosas bien y sumar de a tres, que es lo que busca el equipo».

Sobre el mal momento que viven los esmeraldas, puntualiza que es fútbol y que esperan reivindicarse de la mejor manera.

«Esto no deja de ser fútbol, no importa la cancha, ni el rival, trabajamos fuerte y los resultados no se nos han dado, lo bueno de estar jugando seguidos es que podemos reivindicarnos rápido».

Por último, Wilmer Crisanto dejó en claro que el equipo debe levantarse y que el clásico es una buena oportunidad para comenzar a mejorar.

«Cuando las cosas no se dan, no se dan para nadie, en estos momentos no nos están dando las cosas, la pelota no ha querido entrar, pero el jueves es una oportunidad para revertir esta situación».

