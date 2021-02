¡Culpable! Sancionan al gerente de La Mundial por aplicar «la ley del vivo»

CORTÉS, HONDURAS. El gerente de la Agencia La Mundial confesó que sí aplicó la «Ley de vivo» a sus clientes, por lo que fue sentenciado a pagar una multa y a ofrecer unas «disculpas» a la ciudadanía, según dio a conocer el Ministerio Público (MP).CORTÉS, HONDURAS. El gerente de la Agencia La Mundial confesó que sí aplicó la «Ley de vivo» a sus clientes, por lo que fue sentenciado a pagar una multa y a ofrecer unas «disculpas» a la ciudadanía, según dio a conocer el Ministerio Público (MP).

Tras el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor en San Pedro Sula contra Keny José Yuja Diek, él decidió aceptar que cometió un delito y causó perjuicios a los consumidores.

La multa que le tocará pagar, luego de una negociación con la Procuraduría General de la República (PGR), será de L144,000, eso sí, siempre y cuando se disculpe públicamente ante la ciudadanía por su abusiva venta de mascarillas quirúrgicas a más de L80 por unidad, lo cual, para él, era «válido» porque la gente las adquiría, y además, se trataba nada más de «la ley de vivo«.

A Keny Yuja, también, como regla de conducta impuesta por la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor, lo obligaron a donar cuatro sillas de ruedas para el “Hogar de Ancianos Perpetuo Socorro” y una estufa eléctrica al Hogar y Asilo Nuestra Señora de Guadalupe.

El proceso acusatorio contra Yuja Diek se enmarca en lo que establece el artículo 95 numeral 1 de la Ley de Protección al Consumidor.

Pero, ¿Cuál es «La ley del vivo» marca Kenny Yuja?

Por si acaso no lo sabía, o ya se le olvidó, fue el pasado mes de marzo que, iniciando la crisis del Covid-19 en Honduras, en La Mundial vendían mascarillas quirúrgicas a L81 cada, las mismas a que, por ejemplo, en Amazon se encuentran a tan solo L13.

«Uno es libre de vender las cosas al precio que quiera», fue el argumento de Kenny Yuja, director de Agencia La Mundial.

Según la denuncia en redes sociales, en La Mundial vendía cada mascarilla desechable a L81. Si usted compraba tres, entonces, paga L234, es decir, obtenía un mínima rebaja de L3 por unidad. Ahora bien, si usted quería «protegerse» durante varios días, entonces, la caja de 50 tapabocas, le costaba L3.900, o sea, continuaría pagando 78 por cada una, aunque llevara más. Y esto, hasta el Servicio de Administración de Rentas (SAR) lo sabía, según él, y se jactaba de ello.

«La ley del vivo, creo yo ¿no?», arguyó Yuja. Luego confesó que «honestamente» sube el precio a cada rato de sus productos. «Y la gente me lo está comprando, así que, asumo que…», continuó.

Además, señaló que también que el precio de las mascarillas no está regulado, y que por lo demás, hasta «la SAR», (el Servicio de Administración de Rentas) lo ha visitado, «pero no me pudieron hacer nada porque no es ley. Su fuera el gran sanitario, ahí así, pero estamos hablando de mascarillas, y las mascarillas en ningún lado está regulado el precio».

