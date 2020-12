Ganglios linfáticos: ¿Por qué se inflaman y cuándo debes preocuparte?

Si en algún momento has sentido una dolencia o una hinchazón en tu cuello u otra parte del cuerpo que no te deja tranquilo y no le prestas atención, es tiempo que cambies eso, ya que, podrías estar padeciendo de ganglios linfáticos inflamados.

Los ganglios linfáticos, también conocidos con el nombre de glándulas linfáticas, son glándulas pequeñas que se encuentran en todo el cuerpo y que forman parte del sistema linfático.

El cual es una red de órganos y vasos que transporta alrededor del cuerpo, entre los tejidos y la sangre, un líquido que contiene glóbulos blancos llamados linfocitos.

Cabe decir que el sistema linfático juega un papel vital en el sistema inmunitario, luchando contra enfermedades e infecciones. Por ello, una inflamación en los ganglios es tan dolorosa y afecta tanto a la salud.

La inflamación de los ganglios linfáticos puede ser causada por una afección subyacente, como un tumor.

No es algo que se deba pasar por alto. Los ganglios linfáticos tienen diferentes funciones importantes en nuestro cuerpo, como combatir enfermedades. También filtran el líquido linfático, atrapan cualquier bacteria o virus que los atraviese.

Además, los linfocitos destruyen las bacterias o virus antes de que infecten otras partes del cuerpo. Es decir, que cuando los ganglios linfáticos se agrandan, generalmente, significa que han estado expuestos a bacterias y virus y que están luchando contra una infección.

Por otro lado, solo se puede determinar cuál es el problema, dependiendo de qué ganglios se encuentran inflamados, entre ellos están:

Ganglios del cuello : Generalmente se agrandan en caso de resfriado o dolor de garganta . En caso de tumor o infección en la boca, cabeza o cuello.

: Generalmente se agrandan en caso de o . En caso de tumor o infección en la boca, cabeza o cuello. Ganglios de la axila : Estos ganglios linfáticos pueden agrandarse debido a una lesión o infección en las manos o los brazos. Otras causas menos frecuentes de la inflamación de los ganglios linfáticos de las axilas es el cáncer de mama y el linfoma .

: Estos ganglios linfáticos pueden agrandarse debido a una lesión o infección en las manos o los brazos. Otras causas menos frecuentes de la inflamación de los ganglios linfáticos de las axilas es el cáncer de mama y el . Ganglios de la ingle : Es más probable que estos ganglios linfáticos se hinchen en caso de infecciones o lesiones en los pies, piernas, ingle o genitales . El linfoma, el melanoma o el cáncer testicular son causas menos frecuentes de inflamación de los ganglios linfáticos inguinales.

: Es más probable que estos ganglios linfáticos se hinchen en caso de infecciones o . El linfoma, el melanoma o el son causas menos frecuentes de inflamación de los ganglios linfáticos inguinales. Ganglios de la clavícula: Si las glándulas por encima de la clavícula están agrandadas es probable que haya una infección o lesión en el seno, el cuello, los pulmones o el abdomen.

¿Cuándo debes de preocuparte?

Claramente, si la condición comienza a tornarse preocupante se recomienda inmediatamente consultar un médico. Asimismo, se debe consultar al especialista si:

Los ganglios linfáticos se han agrandado durante más de dos semanas.

Están agrandados, pero sin razón aparente, como una infección o lesión.

Son duros al tacto.

Los ganglios linfáticos inflamados se acompañan de fiebre.

Es posible que los ganglios linfáticos inflamados provocados por un virus vuelvan a la normalidad después de que se cure la infección viral. Los antibióticos no son útiles para tratar las infecciones virales.

Información verificada por el blog «TOP DOCTORS».

