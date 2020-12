SALUD | El daño que le haces a tu bebé si le das agua

REDACCIÓN. ¿Cuándo es el momento ideal en que podemos dar de tomar agua pura a los bebés recién nacidos?

Si eres madre primeriza es posible que te surjan muchas dudas respecto al tipo de alimentación que debe llevar tu bebé, así como sus cuidados y otros detalles de los que a continuación detallaremos.

Algo que es importante que sepas es que los bebés no necesitan agua de la misma manera que los niños y los adultos, incluso, aunque sea un día caluroso de verano.

Seguramente ahora te preguntas ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué los recién nacidos no necesitan agua como un niño más grande o un adulto?

En ese sentido, un estudio que publicó el NHS Greater Glasgow and Clyde, la leche materna es increíblemente rica en agua con una baja concentración de electrolitos. Eso ayuda a que un recién nacido se mantenga hidratado sin necesidad de consumir agua.

Cuando podemos dar agua pura a los bebés: pediatra responde

Algunos padres pueden desconocer las posibles consecuencias de suministrar agua a sus pequeños y cometen el error de darles de beber este líquido antes de tiempo.

Al respecto, Danielle Stringer, una pediatra a quien también se le conoce como KidNurse, describió las razones por las que los padres deben evitar saciar la sed de sus bebés con agua cuando son demasiado pequeños.

“Los bebés NO necesitan agua de la misma manera que los adultos. De hecho, a los bebés no se les debe ofrecer agua hasta que tengan seis meses”, escribió Stringer en su blog.

¿Esto qué significa? Que la leche materna, al ser rica en agua, puede hidratar suficientemente a un bebé durante los primeros seis meses de vida. Los pediatras aconsejan alimentar a los bebés únicamente con leche materna hasta los seis meses.

“He aquí un hecho que muchos padres no saben: la leche de mamá está compuesta por un 88% de agua. ¡La leche materna o la fórmula tienen todos los líquidos que tu bebé necesita!», aseguró Stringer.

Ojo: Si a un bebé se le da demasiada agua, esto puede resultar en intoxicación por agua, informó la pediatra.

“La intoxicación por agua es el proceso que ocurre cuando a un bebé se le da demasiada agua. Eso provoca la dilatación del sodio (sal) en el cuerpo”, escribió KidNurse.

Al cumplir 6 meses

La pediatra, Danielle recomendó que los bebés de seis meses solo deben consumir dos onzas de agua en 24 horas hasta su primer cumpleaños. Sin embargo, siempre debes buscar el consejo profesional de tu médico.

Asimismo, la especialista puntualizó: “Para los bebés menores de seis meses, no se debe utilizar agua directamente del grifo de la cocina porque no es esterilizada. Primero deberás hervir el agua del grifo y luego dejar que se enfríe. No es necesario hervir el agua para bebés mayores de seis meses», explicó

También sugirió no darle a tu bebé agua embotellada en alimentos con fórmula, ya que “puede contener demasiada sal (sodio) o sulfato”.

Utiliza siempre agua hervida a una temperatura de al menos 70 ° C cuando prepares un alimento. Recuerda dejar enfriar el alimento antes de dárselo a tu bebé.

