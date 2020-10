Cáncer de mama:El 70% de casos en Honduras se diagnostica muy tarde

Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo, sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años, parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas.

Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal de porqué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus pechos.

¿Qué es el cáncer de mama?

El cáncer de mama se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control.

Las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto.

El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer.

Es importante saber que la mayoría de los bultos en los senos son benignos y no cancerosos (malignos). Los tumores no cancerosos de los senos (benignos) son crecimientos anormales, pero no se propagan fuera de los senos.

síntomas y signos del cáncer de mama

Bulto o nódulo en la mama. Este sería el tumor o malformación celular.

Un gran aumento en los ganglios linfáticos muy cerca de la axila.

Cambios físicos en la mama, como por ejemplo color, tamaño o textura.

Enrojecimiento de la piel, sobre todo cerca de la aureola del pezón.

Formación de depresión o arrugas en la piel.

Secreciones por el pezón.

Descamación del seno.

Dolores o molestias en el seno, parecidos al de una mastitis.

Pérdida de peso.

Hinchazón en los brazos (Este es un síntoma infalible para detectar que el tumor es cancerígeno).

¿Cómo evitar el cáncer de mama?

El cáncer de mama no se puede evitar totalmente, sin embargo estudios recientes han comprobado que se puede reducir el riesgo realizando ejercicio físico (al menos 4 horas a la semana)

También, es recomendable evitar el sobrepeso y la obesidad, tras la menopausia, y reducir el consumo de alcohol.

Cabe señalar, que si existe un historia familiar de cáncer de mama es conveniente que se pida consejo genético, que permitirá determinar si se asocia con una mutación genética.

Cáncer de mama en Honduras

En Honduras es uno de los cánceres más frecuentes, además de la segunda causa de muerte en la mujer hondureña.

La Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama(Funhocam) señala que el riesgo de tener Cáncer de Mama está aumentando. En Honduras lamentablemente el 70% de los casos son diagnosticados en estado tardío.

