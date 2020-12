Koeman sobre Tusquets: «Los comentarios que vienen desde el club, no nos ayudan»

España.- El ruido que se ha generado sobre la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona, no ha sido poco. Incluso, el presidente de la junta gestora que rige de manera interina los destinos del club, emitió el pasado jueves un polémico comentario que ya deja repercusiones para el Ronald Koeman.

El máximo mandatario azulgrana, Carles Tusquets, opinó para ‘Radio Catalunya’ que, desde un punto de vista económico, hubiese sido más conveniente para el Barcelona vender a Messi en verano. Un comentario cuyo contexto se vio reforzado por las declaraciones de Neymar el día anterior, afirmando su deseo de volver a jugar con el astro argentino para la próxima temporada, algo que el brasilero ve muy factible.

La molestia de un Ronald Koeman que exige prudencia

Sobre el tema salió al paso el técnico neerlandés, preocupado por la convulsión que pueden generar en el vestuario este tipo de opiniones, en medio del ritmo ascendente que parece haber encontrado el cuadro catalán en los últimos dos partidos. Koeman realizó un fuerte señalamiento hacia el presidente del Barcelona, pidiéndole más moderación en sus intervenciones:

«Respeto todas las opiniones. Pero, aunque los comentarios que pueden venir desde fuera no los podemos controlar y no me interesan, si vienen desde el propio club no nos ayudan. Sabemos cuál es la situación de Messi y si no puedes hacer nada con lo que dicen fuera, los comentarios de dentro son una cosa totalmente diferente. Si hay alguien que tiene derecho a decidir sobre su futuro, ese es Leo», afirmó Koeman.

Y añadió: «Desde dentro necesitamos tranquilidad. Tusquets puede tener una opinión personal y la respeto, pero creo que no hace falta decirla porque no nos ayuda a generar la calma en el vestuario para preparar los partidos. Después será Leo quien decida y para mí, ojalá que siga aquí en el Barcelona», remarcó.

Koeman abre la puerta a Neymar

«Como club siempre debes intentar tener a los mejores jugadores aquí. No me gusta hablar de casos individuales, pero como entrenador, como jugador y como culé, siempre quieres tener a los mejores. Y si los dos están en tu equipo, mejor aún», manifestó Koeman.

