En Perú, Panamá, Argentina y Colombia, hondureños varados ruegan que los dejen volver

HONDURAS. En al menos cuatro países del continente, Perú, Panamá, Argentina y Colombia, hay grupos de hondureños varados ya que no puden regresar a su país debido a que este cerró fronteras a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Todos claman lo mismo: volver a Honduras, sin importar que deban someterser al proceso de cuarenta y todo el proceso para descartar que no están contagiados por el virus. Para estos hondureños, que algunos se sienten abandonados por las autoridades de su país, es mejor estar encerrados en sus casas, que en un aeropuerto.

Lo que proponen para regresar a su país, es que Honduras envíe vuelos humanitarios a las naciones en donde están varados, tal como lo está haciendo México, cuyo Gobierno ya trajo de regreso a dos grupos de connacionales que estaban barados en Perú, según informó El Excelsior.

Sin embargo, y pese a que ya se comunicaron con varios canales de televisión y de radio para hacerse escuchar, todavía no tienen respuesta del Gobierno. Los consulados de Honduras en cada país mencionado intenta apoyarlos con algunos insumos, pero poco o nada pueden hacer para que puedan regresar.

A continuación, los casos de hondureños varados en el extranjero:

PANAMÁ

En el país canalero hay nueve hondureños, procedentes desde diferentes países del mundo, varados el aropuerto ineternacional de Tocumen. Uno del grupo, que se identificó con el nombre de David Campos, dijo:

«No tenemos dónde dormir. Estamos durmiendo en el suelo y buscando la manera hasta para comer, porque, como aquí todo es caro, ya se nos están acabando los recursos», dijo Campos. «Es preocupante, porque de aquí no nos están dejando pasar por las medidas que tiene el país», agregó.

Y también en Panamá está el caso de la familia del analista hondureño Omar Andrés García, según lo dijo una joven identificada como Jancy García, quien estuvo vía teléfono en Radio HRN y solicitó al Gobierno que les permita regresar al territorio nacional, pese a la emergencia por Covid-19.

«Estamos dispuestos a recibir la cuarentena. Es que no es lo mismo estar allá en su país, pues aquí nosotros no valemos nada: no nos pueden dar medicamentos o asistir porque no somos panameños», mencionó la joven.

COLOMBIA

Por su parte, en el país más cafetalero de Sudamérica, Colombia, hay un grupo de 18 hondureños, el cual llamó la atención de un noticiero local y que entrevistó a una compatriota.

«La aerolínea nos sacó con la Policía, ellos no nos dan ninguna respuesta al igual que la Cancillería de nuestro país», dijo la hondureña Nidia Pineda.

PERÚ

En la República de Perú, al menos 11 profesores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) llevan varios días varados. Estaban de visita en ese país debido a un Congreso cuya sede fue dicha nación.

«Nuestra prioridad es regresar al país, pero con las condiciones pertinentes», reiteró la educadora. «(…) Porque no queremos revolvernos entre otro montón de gente que pueda estar contaminada», argumentó una compatriota identificada como Nataly Rosa.

ARGENTINA

Mientras que en Argentina, la esposa e hija de un preocupado hombre en Honduras están varadas en el aeropuerto de Buenos Aires.

«Estoy tratando desde ayer de comunicarme con la aerolínea Avianca porque mi esposa y mi hija salieron de viaje a Buenos Aires y se encuentran varadas desde hace tres días aproximadamente, que era el día que iban a hacer el retorno a Tegucigalpa. Estoy sumamente preocupado porque nosotros no tenemos a ningún conocido en la ciudad de Buenos Aires, solamente el consulado, pero ahora mismo está cerrado. No hay forma de contactar ni a la embajada ni a la aerolínea», inició relatando el ciudadano.

