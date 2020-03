Otros hondureños varados en Panamá: «Tenemos miedo, estamos más expuestos»

HONDURAS. Hay un grupo de ocho hondureños varados en el Aeropuerto Internacional de Panamá, y algunos son familia del analista hondureño Omar Andrés García, según lo dijo una joven identificada como Jancy García, quien estuvo vía teléfono en Radio HRN y solicitó al Gobierno que les permita regresar al territorio nacional, pese a la emergencia por Covid-19.

«Estamos dispuestos a recibir la cuarentena. Es que no es lo mismo estar allá en su país, pues aquí nosotros no valemos nada: no nos pueden dar medicamentos o asistir porque no somos panameños», dijo la joven.

Al mismo tiempo, comentó que están durmiendo en el suelo del aeropuerto desde el domingo. «A nosotros nos gustaría no salir de la casa y hacer la cuarentena allá en Honduras», agregó.

Más adelante, García señaló que «tenemos miedo. Todo el mundo tiene miedo a esa terrible enfermad y obviamente nosotros estamos más expuestos».

Posteriormente, la hondureña reveló que junto a ella se encuentra su mamá, una señora de la tercera edad «que tiene hipertensón, tiene azúcar alta».

Sobre su progenitora, contó que durante las noches, en medio del frío ocasionado por el aire acondicionado del aeropuerto, debe arroparla con vestimenta de playa, pues es lo único que llevaron para su viaje cuando salieron de Honduras.

Solicita un vuelo humanitario

Una de las opciones que García planteó para que ella y su familia regresen al terriotorio nacional es que el Gobierno envíe un vuelo humanitario, el cual puedan abordar.

Según la compatriota, durante estos días, ha sido testigo de cómo a viajeros de países como Venezuela y Colombia se les notificó que su nación había enviado un avión a recogerlos.

En ese sentido, cuestionó por qué la Cancillería de Honduras no puede gestionar lo mismo. «Aquí han habido vuelos humanitarios, porque las autoridades de esos países se preocupan por sus ciudadanos varados», señaló.

Llamado a la Cancillería

La hondureña reiteró que le solicitan a la Cancillería de Honduras que les ayuden a regresar al país, y que están dispuestos a someterse a todo el protocolo para la detección del Covid-19 y la cuarentena.

«Estamos dispuestos a cumplir la cuarentena porque es un derecho de todos. Ahorita, a nosotros, los otros ciudadanos nos odian, y nos dice ‘ay, que se queden allá’, porque hicimos un llamado en otros medios, pero no saben el sufrimiento«, dijo.

«Si nosotros solo llegamos el domingo y nos regresábamos el día siguiente», continuó la hondureña, al argumentar que «no era que nos íbamos a quedar» y que ahora permanecen varados en Panamá porque no sabían lo que sucedería. «De saber, no hubiéramos salido», agregó.

«Por favor, autoridades de la Cancillería, ayúdemos a abrir la forntera para que podamos regresar», fue el mensaje final de la joven.