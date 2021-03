REDACCIÓN. El «influencer» mexicano, «Luisito Comunica», famoso por mostrar en su canal de Youtube sus viajes alrededor del mundo, estuvo de visita hace unos días en el país vecino, El Salvador.

Pero la celebridad no solo llegó al territorio salvadoreño para hacer turismo, puesto que también tenía una cita con nada más y nada menos que con el mandatario de esa nación, Nayib Bukele.

Tour en El Salvador

El viaje lo realizó el pasado 26 de febrero, y fue el mismo «Luisito» que dio la noticia a sus millones de seguidores en sus redes sociales.

El youtuber subió un video a su Instagram, donde dijo que realizaría un viaje a un país «que nunca había visitado«, además aseguró que es muy fácil llegar pues está a 2 o 3 horas de México.

«Nunca he ido al país de los 170 volcanes, entonces esto me emociona mucho. Siempre conocer un nuevo país es muy emocionante y vaya un país en el que sé que hay personas que me tienen afecto y que ya tengo muchas ganas de conocerlos, me emociona mucho, mucho más», afirmó en un video.

Antes de poder ingresar al país centroamericano, «Luisito Comunica», tuvo que someterse a una prueba anticovid, que resultó negativa.

Reunión con Bukele

Luego el «influencer«, les avisó a sus fans que estaba en el país para tener una reunión con el presidente Bukele.

Luego de esa confesión, muchos de sus seguidores pensaron que era una broma, incluso otros se burlaron de él. Los seguidores aseguraron que sería imposible que una autoridad como lo es un presidente de un país, haga espacio en su apretada agenda presidencial solo para atender a un «influencer«.

Pero bastó con que el youtuber subiera una fotografía junto a Bukele a sus redes, para demostrar que no estaba bromeado.

Aunque no dio detalles de lo que hablaron, según lo mencionado por «Luisito», la conversación no tiene un enfoque político, ya que él prefiere mantenerse lejos de ese tema, además aclaro que él se pagó el viaje.

También dijo que, en los próximos días, se estrenará el video de la entrevista, así como un podcast que contará con la participación de Bukele.

