DOMINGO: Choloma cierra la semana con masivos cortes de energía eléctrica

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Sin energía eléctrica pasarán este domingo, cinco de julio, algunos habitantes de la zona norte, según anunció en su página oficial la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La estatal eléctrica comunicó que hará mantenimientos y reparaciones en redes eléctricas del departamento de Cortés.

De manera específica, las interrupciones se desarrollarán en Choloma. En las demás zonas del país no hay programación de cortes, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio energético.

No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de la ENEE y la EEH para cualquier anuncio o cambio de último momento.

Lugares donde no habrá servicio energético

Choloma

La ciudad de las fábricas y maquilas sostendrá un par de apagones en este cierre de semana. El motivo es el mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas en el equipo de la subestación Choloma.

Las líneas involucradas son la 215, 216, 251, 252, y 276. Estos serán los barrios y colonias que no tendrán electricidad de 7:00 am – 9:00 am:

Col Las Pilas, Industrias del Trópico, Gasolinera Puma. El Chaparro (Norte y Centro), Centro de Choloma, Barrio Abajo, Posta Policial, Municipalidad de Choloma, Col. INFOP, Col. García, El Guayabal, Concepción, La Primavera, La Curva, Rubí, Col Adeh, Bo Suyapa, Bosques de Choloma. Bo San Antonio, Pueblo Nuevo, Misisipi, 19 de septiembre, 11 de abril, Bo San Francisco, Col. Pagán, Los Prados, Los Almendros, El Kilómetro, Col Cedén. Aldea Quebrada Seca, IHSS, Supermecados La Antorcha, Estadio Rubén Deras, Rinagro, Corrugados de Sula, Mall Las Américas, Res. Europa, Bellavista, El Prado, Japón, Aldea Monterrey y Bajos de Choloma, Aldea Agua Prieta, Ciudad Jardín, Col San Carlos, Col Brisas de la Candelaria, Villa Valencia, Alegría, Márquez. San Rafael, Res. Monterrey, Barrio Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, y Ethan Allen.

Más lugares sin energía en Choloma

Mientras que la interrupción de energía más prolongada, será de 7:00 a.m. – 4:00 p.m. para los siguientes sitios:

Barrio El Banco, Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales. Parque Industrial Real, Las Lomas, Bo. Los Profesionales, El Chaparro (Sur), Col. Canadá, La Mora, Col. Loma Verde, Aldea La Jutosa, Aldea Nueva Jutosa, Col. Bello Horizonte, Aldea El Barrial, Plásticos Emilca, Zip Inhdelva, Madex, APROCACAOH, Col. Sinor, Col. San Miguel I y II, Quintas San Miguel, Lomas de Choloma, Bo. Trincheras, Santa Fe Central, Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, 7 de septiembre, La Confianza. Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solana, Las Torres, Zip America, Adeca (Kativo), Brooms And Mops, Toledo Woodwork, Zip Galaxy, y Zip Honduras.

Consejos para ahorro de energía eléctrica

Dado que se anticipa un panorama con fluidez de energía para la mayoría del país, es importante tener en cuenta recomendaciones para ser ahorrativos. Solamente debe seguir diez sencillos pasos, con los cuales se puede disminuir de manera considerable el costo de su factura de energía eléctrica.

Apagar las luces al dejar una habitación.

Mantener limpias las lámparas supone un ahorro del 20 %. Un foco sucio pierde 50 % de su luminosidad.

Sustituir focos incandescentes por bajo consumo o LED: utilizan un 80 % menos energía eléctrica y duran mucho más.

Utilizar sensores de iluminación para que las luces sólo se prendan cuando sea necesario.

Con los aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 21º. En los dormitorios se pueden rebajar entre 3° y 5º.

Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, desconectar el cargador, porque sigue consumiendo.

Colocar la heladera a 15 centímetros de la pared para una mejor circulación del aire del motor. Evitar abrir y cerrar la puerta reiteradamente.

Usar el lavarropas a plena carga y en programas cortos. Evitar la función secado, ya que es la de mayor consumo.

Los electrodomésticos en modo stand-by consumen un 10 % de energía. Se recomienda apagarlos por completo.

Configurar en modo ahorro de energía los equipos que no se pueden apagar.

