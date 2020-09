Doctor advirtió que hombre que violó a su sobrina en Valle es enfermo mental

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Como un enfermo mental había sido diagnosticado el hombre que presuntamente violó a su sobrina el pasado sábado en Nacaome, Valle, zona sur del país.

Así lo dio a conocer hace unas horas, el doctor Nestor Josué, quien también indicó que el «aberrado sexual», como lo calificó la Policía Nacional, acudía con frecuencia a su consultorio, en calidad de paciente.

«Conozco ese hombre, llega a mi clínica una vez a la semana, padece una enfermedad mental. Siempre le comenté a mis compañeros de trabajo que él debería estar hospitalizado, pues tarde o temprano cometería un acto atroz producto de su trastorno mental. Lamentable lo ocurrido«, dijo el galeno en su cuenta personal de Facebook.

A renglón seguido apuntó que varios meses atrás, denunció la conducta del individuo debido a que apedreaba vehículos en las cercanías de su residencia en el sector antes mencionado.

«Hace algunos meses fui a la Policíaque apedreaba los carros que transitan en la calle frente a mi casa; me dijeron que no podían detenerlo por que era, me sugirieron que buscara la familia para que se haga cargo. Yo, me reí en su cara y«, agregó el profesional de la medicina.