SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Luego de viralizarse un vídeo donde el diputado de El Paraíso, Walter Chávez, salía en supuesto estado de ebriedad y burlándose desde una zona afectada por la depresión tropical Eta, el funcionario se refirió al tema e hizo algunas aclaraciones.

El diputado nacionalista aseguró, en declaraciones a una radio capitalina, que «nada que ver, no andaba en estado de ebriedad».

Asimismo, dijo tener «evidencias que andaba dejando colchones, alimentos, agua, medicina y equipo de bioseguridad a las aldeas afectadas» por la depresión Eta, que dejó en completa destrucción al Valle de Sula.

«Pasé visitando el candidato de LIBRE que se llama Omar Osorto, con quien hemos tenido una amistad independiente de los colores políticos. Hicimos el video, tenemos un grupo de amigos y él lo publicó, pero hay gente que se aprovecha», indicó.

Según el diputado, las personas buscan hacerle daño y tratan de fomentar apología del odio en su contra, pero tiene su consciencia tranquila.

«Como decía mi amigo ‘Papi a la Orden‘: el que me conoce no tengo nada que explicarle, porque ya me conoce y el que no me conoce, aunque le explique no va a creer en mí», y añadió que «andamos ayudando en las aldeas y siendo solidarios con la gente».

Sobre los señalamientos de que estaba burlándose de la aprobación de fondos para el alquiler de lanchas, no dijo una sola palabra. Pero asegura que anda ayudando.

El vídeo de Chávez

«Le estoy diciendo que no sean groseros estos bárbaros, ¡nombre, no hagan eso! Yo creo que ni cuenta se da que el mismo aprobó ese verg*** de pisto para alquiler de lanchas«, expresó el acompañante de Chávez en las imágenes difundidas.

Su vídeo se viralizó esta tarde en diferentes redes sociales y los ciudadanos comentaban que estaba en estado de ebriedad y cuestionaron que se mofaba de fondos aprobados en el Congreso Nacional para lanchas.

Además cuestionaban que él se burlaba cuando miles y miles de hondureños estaban sufriendo el peor momento de sus vidas.

