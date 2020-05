Danna Paola lanza reto viral para “sanitizar” lugares vulnerables al COVID-19

A través de las redes sociales, Danna Paola le pidió ayuda a sus amigos del medio artístico para recaudar fondos y poder sanitizar hospitales, asilos y casas hogares, y reducir los contagios de COVID-19.

El pasado primero de mayo, Danna, de 24 años, lanzó un nuevo sencillo titulado «Contigo», mismo que habla sobre la situación que gran parte de la población ha tenido que vivir para protegerse de la pandemia: la cuarentena.

En la canción, narra lo importante que es cuidarse durante estos días para después reencontrarnos con nuestros seres queridos; también habla de lo que debemos hacer para cuidarnos, mantener el ánimo y cómo encontrarle el lado positivo a la situación.

Ese mismo día, en TikTok, Danna grabó un video en el que la veíamos bailando su canción, y enseñando un cartel con la frase «#EstoyContigo», lo que causó gran expectativa entre todos sus fans.

Un día después, en todas sus redes, publicó otro video para explicar el motivo de su mensaje y de su canción, la cual ya tiene casi 3 millones de reproducciones y se encuentra en los primeros lugares de las plataformas musicales.

Danna Paola motiva a reconocer labor de médicos y enfermeros

“Hola, soy Danna Paola y ¡estoy contigo! La razón por la cual estoy diciendo esto es muy importante para mí, y espero que también sea importante para ti. En esta cuarentena me he dedicado a no solamente a pasar un día a la vez y quitarme un poco la ansiedad, incertidumbre, miedo, como a todos nos está pasando”, así fue como Danna comenzó con su inspirador mensaje.

En el video también habló sobre la gran labor que han realizado los médicos y enfermeros, y agradeció a todos los que han respetado el «#QuédateEnCasa».

“Me he dedicado a darle importancia a toda esa gente que está allá afuera y aplaudirle y darle las gracias por estar salvando vidas y el mundo para salir de esto muchísimo más rápido, y a ustedes también por quedarse en su casa”, dijo.

“No quería hacer una canción triste sino que nos motivara a bailar y nos diera alegría y nos sacara de la cama y una sonrisa; hay que cuidarnos, hay que tomar conciencia, y esta es mi forma de aportar algo”, agregó Danna Paola.

