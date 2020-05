NFL: Fallece entrenador histórico de los Miami Dolphins

Este lunes 4 de mayo trascendió la muerte del legendario entrenador de los Miami Dolphins, Don Shula, a los 90 años de edad, único con temporada perfecta en la NFL. Además es el entrenador más ganador en la historia de la NFL (347 victorias).

Shula es artífice de la única temporada perfecta cuando los Dolphins de Miami se convirtieron en uno de los mejores equipos de la historia (1972-1973). Shula será recordado como el alma de la organización.

Hace dos semanas Don Shula y tres exjugadores de Miami se unieron para proporcionar comidas gratuitas durante la crisis del coronavirus a socorristas, trabajadores de la salud; y familias necesitadas en el sur de Florida.

Cabe mencionar que Shula sólo tuvo dos temporadas en las que perdió más partidos de los que ganó en sus 36 años como entrenador en la NFL.

La muerte de Don Shula la confirmó uno de sus hijos, y por su parte, los Dolphins también comunicaron la muerte del exentrenador en un comunicado en redes sociales.

The Miami Dolphins are saddened to announce that Head Coach Don Shula passed away peacefully at his home this morning. pic.twitter.com/MKAtXFA4zd

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) May 4, 2020