Daniel Fortín sobre COVID-19: La «economía estática» traerá graves problemas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La repercusión económica devastadora que está dejando la crisis por COVID-19 es innegable y los empresarios se han mantenido en una búsqueda de métodos para alejar sus negocios de la quiebra y sostener empleos.

Expertos, por su lado, se enfocan en verter sus puntos de vista sobre cómo se podría potenciar, siquiera mínimamente, la economía ante el atípico marco de circunstancias que atraviesa el comercio.

En ese sentido, Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) describió algunos puntos que, según él, aportarían como soluciones parciales.

En la contraparte, explicó por qué no cree que es una alternativa positiva pedir gratuidad de servicios públicos y demás.

«La única solución es sentarse todos los sectores»

En primera instancia, Fortín mencionó que el pueblo hondureño debe encomendarse a Dios, para obtener su iluminación, pero mientras se analizan formas de mejorar.

«Las personas de diferentes conocimientos deben unirse y pensar qué hacer. Que las personas vinculadas a Salud escuchen a los expertos para ver cómo se controla la infección», opinó ante la crisis por COVID-19

Fortín piensa que las consideraciones conjuntas deben ser en todas las áreas más críticas en el momento, incluyendo, además de Salud, a la parte económica y tributaria.

«En la parte financiera conozco varias personas que podrían sentarse con la Secretaría de Finanzas y hacer un equipo para ver cómo se reactiva la parte económica y la caja y billetera del país», dijo.

Además, agregó que se debe aportar para que no se sufra ningún detrimento añadido en la parte de obligaciones fiscales. «No sólo es que la gente no quiera pagar tributos, es que no podrá», dijo al respecto.

«La única solución es sentarse todos los sectores», enfatizó Fortín.

Apertura de centros comerciales ayudará a la economía

Por otra parte, también especificó sobre otra idea que tiene y que estaría destinada a la reactivación de ciertos negocios ante la crisis por COVID-19. Desea que se abran los centros comerciales, pero de forma ordenada.

«A mí me parece que mantener la economía estática nos va a traer mayores problemas a futuro», apuntó.

Seguido, describió: «Cuando yo me refiero a que abran los centros comerciales no me refiero a que se abran completamente, sino la parte financiera y los supermercados, además de la zona de comidas. Eso para que puedan ir, bajo las medidas necesarias, las personas de la tercera edad».

Ese sería un beneficio exclusivo para las personas más vulnerables, pero, Fortín cree que también podría tomarse en cuenta abrir esa posibilidad para la población en general.

«Y tal vez, un par de días a la semana, se pueda atender para otros sectores del pueblo, con el debido orden», amplió.

Fortín: Abrir negocios solo con servicio a domicilio

De igual forma se refirió a la proposición de que las empresas que tengan la oportunidad, abran para servir a domicilio. Sobre eso, planteó ejemplos.

«Si a usted se le arruina algo, en las empresas que están abiertas o en su propia casa, no tiene forma alguna de solucionarlo. Se le rompe un tubo y la fuga va a ser tremenda. Una ferretería podría llegar a auxiliarlo a su casa», detalló.

Ese negocio, según mencionó, también podría aprovisionar de materiales para que los miembros de la casa se distraigan «pintando o haciendo otros arreglos».

Sobre otro tipo de compañías, habló de los restaurantes. Según comenta, a la Cámara de Comercio han llegado grandes cantidades de personas quejándose de la situación actual, puesto que traerá grandes repercusiones a la economía.

«Es cierto, abrir un restaurante ahora es complicado, pero podría tener delivery; o, que hagan reservaciones para que lleguen sólo algunas personas. Tener parada a la gente y sólo pensar en pagar impuestos y sostener empleados es la parte más dura», aseguró.

Incluso, Daniel Fortín contó su experiencia personal, pues él tiene su propia empresa.

«Yo soy un pequeño empresario y no quiero tener que despedir a nadie, ni siquiera se me ocurre. Yo quiero que el negocio siga tal estaba antes del 15 de marzo. Uno se pone a pensar, ¿irá a ser posible eso?», relató.

Y prosiguió: «Hay muchas empresas que van a cerrar. Por dos razones, o les fue bien en la vida y prefieren jubilarse o la empresa no anda nada bien y aprovechan y la cierran. La gente está agobiada y en incertidumbre total».