HLMV reporta crisis como a inicios de pandemia: ocupación al máximo y personal contagiado

HONDURAS. El Hospital Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV) ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19:personal contagiado, salas llenas de pacientes y poco equipo de bioseguridad. Parece que la situación actual se asemeja a esos inicios.

Luego que se revelará por parte del Dr. Allan Stefan, subdirector del centro asistencial, que siete médicos dieron positivo a la prueba para detectar Covid-19 y más de 25 enfermeros y técnicos también, la preocupación aumentó.

Lea también – SPS: 25 médicos y enfermeras del HLMV dan positivo a COVID-19

Para conocer específicamente la situación y confirmar si, en efecto, el incremento de casos está haciendo que el HLMV vuelva a sus inicios de marzo, TIEMPO Digital contactó a otro médico y a una auxiliar de enfermería.

En primera instancia, el galeno reveló que, sí, los casos se están incrementando nuevamente, pese a que en los meses de septiembre-octubre tuvieron una baja, a tal punto que la sala con capacidad para 25 camas está a un 80 % de ocupación.

Según dijo el médico, quien no solicitó no mencionar su nombre, en su última guardia hubo 10 ingresos, algo que no ocurría desde mayo o junio.

Y, en cuanto al personal médico que se ha contagiado, el galeno confirmó que de sus compañeros de guardia hay alrededor de cinco contagiados, que están cumpliendo aislamiento, pero se encuentran estables.

Capacidad al límite

Asimismo, una auxiliar de Enfermería manifestó su indignación ante el aumento de casos que están viviendo, pues considera que la ciudadanía no está siendo responsable. Según sus palabras, los contagios subieron «de la noche a la mañana».

En ese sentido, ahora las salas están llenas, y de igual manera, han abierto otras, debio la demanda de pacientes que llegan al hospital.

Por otra parte, la enfermera aseguró que el centro asistencial no cuenta con insumos ni para tomar signos vitales.

Igualmente, el personal que hay están trabajando sobrecargados, ya que la mayoría renunció ante la falta de pago. Muchos están laborando por necesidad y por juramento, sin embargo, están expuestos a contraer el virus.

Además, constató que la capacidad del hospital está al límite. La sala de observación e intermedio A, B, C están abarrotados de pacientes.

