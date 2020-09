Ministra Flores: Salud no ha retirado médicos; la problemática es del IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Consuelo Flores, salió a la defensa este martes expresando que ellos no tienen nada que ver, con el retiro de los médicos en los hospitales.

En los últimos días, los galenos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, han estado protestando por los despidos «injustificados», que realizó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Eso se hizo aduciendo que, los servicios prestados durante la pandemia ya no son requeridos.

Al respecto, Flores dijo a un medio de comunicación que, la decisión no fue tomada por la Sesal. «Yo todavía no tengo el informe del Seguro Social, porque en la Secretaría de Salud no se ha tomado esa decisión; ya que nosotros seguimos haciendo todo un trabajo; inclusive, en toda la atención primaria y, los establecimientos siguen trabajando de forma normal».

Además, argumentó que dichos despidos se están haciendo «porque se ha reducido la llegada de pacientes, ya no se requiere la cantidad de médicos contratados. Por eso el Seguro Social ha tomado esa decisión de retirarlos, porque si se tiene menos pacientes menos recurso humano se requiere».

CMH podría demandar al IHSS por despidos

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Médicos del IHSS en San Pedro Sula, Carlos Umaña, dio a conocer que las denuncias ya fueron remitidas al Colegio Médico de Honduras (CMH).

En tal sentido, quedaría en manos del Colegio Médico establecer recursos legales en contra de la institución hospitalaria.

Cabe destacar que, al menos 145 empleados que han laborado durante la crisis sanitaria, recibieron la notificación de despido. Entre ellos, médicos, enfermeros y auxiliares.

Lo insólito del hecho, es que 68 profesionales de la salud sí obtuvieron una extensión del contrato hasta el 31 de diciembre; quienes, fueron advertidos de no compartir la información con nadie más, según las posturas de algunas denuncias.

