Médicos despedidos del IHSS en SPS exigen respuesta; recontrataron a 68

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Los médicos que fueron despedidos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), están consternados y exigen que se les puede dar una respuesta concreta por la cual no recibieron una recontratación.

En ese sentido, TIEMPO Digital contactó a una de las doctoras, la cual recibió la notificación de su despido, con base a los procesos legales que se estarán llevando a cabo, omitiendo su nombre.

La galena detalló que, actualmente en San Pedro Sula son 10 médicos los que fueron “no recontratados”, ya que así es como se maneja en la cláusula. Lo hicieron vía memorándum, el cual manifestaba que “la pandemia estaba disminuyendo, por lo cual prescindían de sus servicios”.

En su caso, ellos comprendían que, siendo los contratos temporales, ese tiempo iba a llegar. Sin embargo, no comprenden ya que alrededor de 68 médicos si recibieron la recontratación hasta el 31 de diciembre.

Otros médicos si fueron recontratados

La médico reveló que a estos 68 médicos les dijeron que “no compartieran la información con nadie más”, algo que no quisieron hacer público. «¿Por qué? No entendemos», manifestó la doctora.

Mientras que, los 10 médicos, preguntan ¿de que manera seleccionaron estas personas? Recalcó que las autoridades les revelaron que “ya no los necesitaban porque los casos van en disminución”.

No obstante, aseguró que ellos han notado que los ingresos en el IHSS continúan, por lo cual, no comprenden que la razón sea porque “los casos están disminuyendo”.

“Nosotros estamos desde marzo trabajando, desde antes que los demás dijeran SI, estábamos sin ningún temor para trabajar como médicos de primera línea”, expresó la galena.

Por lo anterior, hasta estos momentos no tienen una respuesta o un motivo real de los despidos. Detrás de ello, la doctora indicó que se realizó una evaluación, la cual “no fue transparente y fue falsa”.

Confesó que les dieron un puntaje que ellos saben que no es cierto, ya que los mismos 10 que fueron despedidos, son los mismos que fueron evaluados mal. Con base a ello, consideran que deben de recibir una respuesta ya que esa evaluación no es correcta, pues ellos no cuentan con ninguna justificación, su relación laboral se llevó a cabo de manera buena durante su tiempo.

Más declaraciones

Otra de las galenas expresó: “Fuimos atropellados en nuestros derechos, somos médicos que estamos desde el inicio de la pandemia, desde antes que hubiera promesas de permanencia”.

Además, aseveró que, les quitaron el derecho de continuar trabajando para el pueblo. Aseguró que desde el comienzo han trabajado turnos arduos, con equipo de bioseguridad que no les permitía en ocasiones ni comer.

“No creemos que esas evaluaciones que nos hayan dado durante esos meses de trabajo, concuerden y sea el causante de que nos excluyeran de seguir en primera línea”, indicó la fuente.

Los médicos que recibieron el despido, manifestaron que ellos aceptarían llegar a un acuerdo, y si en algún caso reciben la solicitud de recontratación la tomarían, ya que lo que quieren es “trabajar”, y la mayoría son médicos recién egresados.

Por otra parte, recibieron el respaldo de diferentes entes, tanto del Colegio Médico de Honduras (CMH), como el presidente de los médicos del IHSS, Carlos Umaña, ayudándoles con la vía legal del proceso y como junta directiva. Ya que los conocen, y saben la calidad del trabajo, y como se han desempañado en sus labores, aseguraron.

