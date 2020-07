Conoce la lista de nominados a los premios Emmy 2020

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. Los candidatos a los premios Emmy 2020 en su 74 edición, fueron revelados este martes por la Academia de Televisión de Estados Unidos.

La tan esperada entrega está programada para el 20 de septiembre. Sin embargo, ante la actual crisis sanitaria que vive el mundo no podrá ser como los años anteriores.

Todavía no se sabe con exactitud cómo será el formato para la entrega de los galardones Emmy. Se cree que podría ser de forma digital o presencial; guardando el distanciamiento social con los invitados.

La situación es complicada tanto que ni el anfitrión –Jimmi Kimel– sabe cómo se adaptará a la pandemia por coronavirus. «No sé dónde, cómo o incluso por qué haremos esto, pero lo haremos y lo presentaré», bromeó cuando se confirmó la gala.

Nominaciones a los Emmy 2020

La miniserie de HBO «Watchmen» lidera la lista con 26 nominaciones a los Emmy. Por su parte, «The Marvelous Mrs. Maisel» de Amazon, logró 20 nominaciones. «Ozark» y «Succession», están más abajo con 18 candidaturas cada una.

Asimismo, la serie «The Mandalorian» protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal obtuvo 15 nominaciones Emmy para la plataforma de Disney.

Por su parte, Apple TV+ que también debuta en busca de los galardones logró 18 candidaturas a los premios; incluida una por su drama «The Morning Show» en el que participa el actor Steve Carrell y la actriz estadounidense Jennifer Aniston, quienes también están nominados.

Netflix marca su liderazgo en la entrega de los próximos Emmy 2020. La plataforma fue nominada con 160 candidaturas, más que las de su rival HBO que obtuvo 107.

En mejor serie dramática compiten «The Handmaid’s Tale», «The Crown», «Killing Eve», «The Mandalorian», «Better Call Saul», «Ozark» «Stranger Things» y «Succession».

El premio a mejor comedia se decidirá entre «Curb Your Enthusiasm», «Dead to Me», «The Good Place», » Insecure», «The Kominsky Method», «The Marvelous Mrs. Maisel», «Schitt’s Creek» y «What We Do in the Shadows».

Por otro lado, en la categoría de serie limitada está «Watchmen», «Little Fires Everywhere», «Mrs. America», «Unbelievable» y «Unorthodox».

Finalmente, en la lista de los aspirantes para mejor película televisiva se encuentran «American Son», «Bad Education», «Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones», «El Camino: A Breaking Bad Movie» y «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend».

Cabe destacar que, este año se superó el número de solicitudes de participación en un 15 % ya que, el confinamiento por Covid-19 ha elevado el consumo y los estrenos televisivos.

De hecho, la organización encargada modificó su reglamento para ampliar el número de series nominadas en los premios Emmy. En las categorías de mejor drama y comedia serán hasta un total de ocho.