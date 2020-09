¿Cómo evitar que tu labial se marque en el cubrebocas?

DE MUJERES. Antes de la pandemia, teníamos una rutina de belleza y de arreglo personal para nuestro día a día. Sin embargo, después de la cuarentena, algunos insumos se han convertido en accesorios de uso cotidiano, por ello te diremos cómo evitar que el labial se transfiera al cubrebocas.

Si eres de las mujeres que sale de forma frecuente durante esta pandemia, y piensas que ya el maquillaje es cosa del pasado, tenemos nuevas noticias para ti:

Es posible usar tu labial preferido y el cubrebocas sin tener que mancharlo. Y no nos referimos a ese labial a prueba de agua que no transfiere nada al instante, porque sabemos que no todos los labiales contienen la misma fórmula.

Sin embargo, existen algunos consejos de belleza que podemos utilizar para lograr que el labial no se transfiera al cubrebocas, y la mejor parte es que ya no tendrás que dejar tus labiales preferidos en el olvido de tu cosmetiquera, con estos sencillos pasos, de acuerdo con las expertas de maquillaje Laura Mercier Filipinas:

Utiliza lápiz de labios

El primer paso para hacer que tu labial favorito dure mucho más tiempo de acuerdo con la maquillista Yciar Castillo, es necesario crear una base en tus labios con un lápiz de labios.

Además de definir tus labios, ya sea para darle mayor volumen o una simple definición para no salirte con el relleno de tu labial. Recuerda que es necesario rellenar todo tus labios con el lápiz.

Aplica labial

Como segundo paso se aplicará la primera capa de lápiz labial, si, la primera capa, puesto que funcionara más que nada para rellenar tus labios, después del contorno y brindándole el color que necesita, además de deslizar el color de la base que se había creado con el lápiz de labios.

Sella con polvo traslúcido

Con una esponja o una brocha grande, aplica un poco de polvo traslúcido en tus labios. Debido a que es un polvo que no tiene color no alterará el color de tu labial, así que no te preocupes.

Es importante recordar que si tu labial es de un acabado brillante será necesario esperar a que se seque antes de aplicar el polvo, puedes utilizar un pequeño pañuelo para evitar el exceso del labial.

Aplica una segunda capa de lápiz labial y vuelve a sellar

Después de estos pasos, seguramente tu labial ya se ha diluido una pequeña parte, por lo que se reforzará con otra capa de labial, repites la misma acción que el paso anterior, espera a que se seque y aplica el polvo traslúcido.

Lo anterior evitará que tu labial se vea descolorido y estará totalmente fijado, evitando que se transfiera a tu cubrebocas y listo, ya puedes seguir luciendo tu maquillaje impecable.

