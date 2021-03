COMMEBOL define los cruces y horarios de la Copa América 2021

SUDAMÉRICA.- La COMMEBOL dio a conocer los emparejamientos (fixtures) de la Copa América 2021 que se disputará en Argentina y Colombia del domingo 13 de junio al sábado 10 de julio.

Finalmente, el máximo ente del fútbol sudamericano, la COMMEBOL, oficializó la fecha y lugar y hora en la que se disputaran los partidos de la Copa América. Esta se jugará sin los dos invitados que habitualmente participan debido a situaciones de calendario; los invitados de esta edición eran Catar y Australia.

La primera fase del torneo se dividirá en dos zonas con cinco equipos cada una. En Argentina jugarán, Uruguay Paraguay, Bolivia, Chile. Por su parte, Colombia albergará a Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú.

Los cuatro primeros lugares de cada zona avanzarán a la siguiente fase, los Cuartos de Final. Una vez finalizada está etapa, las Semifinales se jugaran en cada pais, una en Colombia y otra en Argentina. El juego por el tercer lugar y la Final de la Copa América serán el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Emparejamientos y horarios de la Copa América 2021 (hora hondureña)

Fase de grupos

Domingo 13/6: Argentina vs. Chile (3:00 PM) y Paraguay vs. Bolivia (6:00 PM)

Lunes 14/6: Brasil vs. Venezuela (3:00 PM) y Colombia vs. Ecuador (6:00 PM)

Jueves 17/6: Chile vs. Bolivia (3:00 PM)) y Argentina vs. Uruguay (6:00 PM)

Viernes 18/6: Colombia vs. Venezuela (3:00 PM) y Perú vs. Brasil (6:00 PM)

Domingo 20/6: Uruguay vs. Chile (2:00 PM) y Argentina vs. Paraguay (5:00 PM)

Lunes 21/6: Venezuela vs. Ecuador (2:00 PM) y Colombia vs. Perú (5:00 PM)

Miércoles 23/6: Bolivia vs. Uruguay (3:00 PM) y Chile vs. Paraguay (6:00 PM)

Jueves 24/6: Ecuador vs. Perú (2:00 PM) y Colombia vs. Brasil (5:00 PM)

Domingo 27/6: Argentina vs. Bolivia (3:00 PM) y Uruguay vs. Paraguay (3:00 PM)

Lunes 28/6: Ecuador vs. Brasil (3:00 PM) y Venezuela vs. Perú (3:00 PM)

Cuartos de final

Viernes 2/7: 2A vs. 3B (3:00 PM) y 1A vs. 4B (6:00 PM)

Sábado 3/7: 2B vs. 3A (2: 00 PM) y 1B vs. 4A (6:00 PM)

Semifinal

Lunes 5/7: Semifinal 1 (5:00 PM)

Martes 6/7: Semifinal 2 (5:00 PM)

Final y tercer puesto

Viernes 9/7: Tercer puesto (4:00 PM)

Sábado 10/7: Final (4:00 PM)

