Pep Guardiola: «No creo que ganemos todo, está fuera de la realidad»

INGLATERRA.- Pese a llegar al momento final de la temporada en excelente forma, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró en conferencia de prensa que no cree que su equipo pueda llevarse las cuatro competencias.

«No creo que ganemos todo. Es una quimera. No pretendo quitar presión a mis jugadores, pero está fuera de la realidad porque no ha pasado hasta ahora«, subrayó Guardiola antes de enfrentarse al Gladbach.

Aunque Manchester City llega con una ventaja 0-2, Pep aseguró que este martes tendrán una prueba difícil.

«Es una final. Ellos no tienen nada que perder y van a intentar remontar. Quiero que mi equipo tenga hambre para ganar y jugar como frente al Fulham o el Southampton, no como contra el United«, señaló.

«Es imprescindible para llegar lejos en Champions. Tenemos que minimizar los errores frente al Gladbach porque sabe cómo castigarnos. Respeto mucho a Marco Rose«, añadió.

A modo de broma, Guardiola comentó que quizá pueda comprar una botella de vino en Budapest para poder charlar con Rose al final del partido que espera que certifique la clasificación del City.

Raheem Sterling

«Los Cityzens» han empezado la semana con el rumor del enfado de Sterling tras quedar fuera del once en Craven Cottage contra Fulham.

«Entiendo que no esté contento, pero cualquier futbolista respeta mis decisiones. En Stamford Bridge, en enero, con 14 disponibles, era sencillo escoger. Ahora con 20 dificulta mi trabajo y seguro que voy a ser injusto para algunos. Creo en todos y les quiero a todos. Pero para aguantar once meses de competición es necesario hacerlo con todo el vestuario», explicó.

Manchester City es líder en la Premier League con 71 puntos y 14 de diferencia con el Manchester United.

En la Copa de la Liga jugará la final frente al Tottenham, en la FA Cup está en cuartos de final y está cerca de alcanzar esa misma ronda en la Champions.

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ