COHEP: En L4,700 millones caerá circulante por décimo cuarto mes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El circulante por concepto del décimo cuarto mes podría caer en 4 mil 700 millones de lempiras, así lo estimó ayer el gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Gustavo Solórzano.

De acuerdo con Solórzano, según los datos que tenían del año anterior, el circulante para este 2020, si hubiese sido un año normal, rondaría los 10 mil millones de lempiras.

Sin embargo, a raíz de la paralización de la economía se espera que esa cantidad se reduzca en aproximadamente 4 mil 700 millones. Es decir, que lo que circularía en concepto de décimo cuarto mes son 5 mil trescientos millones. La mayoría, pagado por el Gobierno.

«Obviamente las empresas actualmente tienen dificultades en cuanto a su liquidez y es muy posible que se estén dando acuerdos entre empresas y trabajadores para diferir este pago en los siguientes meses o pagarlo en meses distintos a junio», señaló Solórzano.

En ese sentido, el representante del COHEP, aseguró que la diferenciación de pago es válida, siempre y cuando exista un acuerdo con el trabajador.

Pago para trabajadores suspendidos será diferenciado

Consultado sobre si el pago para los trabajadores suspendidos se haría de manera proporcional, Solórzano afirmó que efectivamente se hará de esa manera, debido a que muchas empresas solamente cubrieron una quincena o un mes de salario.

«Dependiendo del tiempo de suspensión será la proporción. Por ejemplo, el décimo cuarto se calcula desde el 1 hasta el 30 de junio y un trabajador con un salario de 12 mil lempiras y que lo suspendieron el 1 de abril, recibirá el proporcional a nueve meses, es decir L 9 mil, (mil lempiras por cada mes)», explicó el entrevistado.

Por lo anterior, el directivo aseveró que ese pago proporcional limitará la cantidad de circulante que recibirán los trabajadores.

«La empresa que no tenga la liquidez, lo importante es la transparencia. No es que no va a pagar, porque ya se constituyó en un derecho del trabajador. Sin embargo, ese derecho sí lo puede llevar a diferir para pagarlo en un mes o meses siguientes. También lo puede diferir en cuotas para pagarlo con posterioridad», reiteró.

COHEP asegura que junio será un mes complicado

Asimismo, el asesor del COHEP afirmó que el arranque de la economía va a ser lento y posiblemente las empresas no adquieran la liquidez suficiente para pagar el décimo cuarto mes.

«Sumado a ello tenemos los impuestos. Por tanto, junio será un mes complicado, pero es el mes de la apertura, así que, esperemos que los hondureños apoyen lo nuestro y que las empresas hagan frente a esas obligaciones», apuntó.

Respecto al número de empleados suspendidos y despedidos en la empresa privada, el profesional del Derecho dijo que estiman que la cifra puede rondar entre los 250 y 300 mil trabajadores.

No obstante, con evidencia que consta en la Secretaría de Trabajo, son 120 mil trabajadores los que suspendieron y despidieron.

Al reanudar funciones en esa secretaría, se estaría conociendo todos los escritos de solicitudes, por lo menos del sector formal de la economía. Seguramente coincidirá con los datos que nosotros brindamos, concluyó el abogado del COHEP.

