Redacción. El músico Chris Pérez, quien fue el esposo de la desaparecida Selena Quintanilla, publicó en su Instagram una foto muy tierna de la cantante, la que causó una gran conmoción en las redes sociales.

En la postal aparece la Reina del Tex-Mex, abrazando a la abuelita de Chris. Ambas mujeres aparecen muy sonrientes. Al pie de la imagen Chris escribió: «Mi mamá acaba de publicar esto, así que supongo que es seguro para mí compartir… Selena y mi abuela. Sabes que están de fiesta en el cielo».

Amor

La publicación ya acumula más de 72,000 likes y ha generado miles de comentarios de parte de sus fans, donde interaccionan con el exguitarrista de Selena. Ahí se nota claramente que Quintanilla será para siempre su amor eterno.

Chris Pérez en ningún momento ha dejado de mostrar que, esas dos mujeres fueron muy importantes en su vida. El pasado 12 de agosto compartió una foto de su abuela en la que dedicó un emotivo mensaje.

Ahí dice: «Miren a mi abuela, la que no permitió que mis padres me pegaran (porque para llegar a mí tenían que atravesarla), la que me pasaría chicles y caramelos. Quien con orgullo le recordaría a toda la familia que yo era su único nieto y que para llegar a mí tenían que superarla. Mi primera lección de mantener lo real. Te amo y echo de menos».

No deja de compartir fotos de Selena

A inicios de septiembre Chris Pérez también recordó a Selena Quintanilla en su perfil social de Instagram, sin embargo, fue para una situación un poco triste. Ya que publicó una foto donde aparecen ambos y escribió: «Escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena… Adelante».

Esto fue cuando se dio a conocer que Netflix se encontraba trabajando en «Selena: The Series». Chris Perez mencionó que Jesse Posey, el actor que lo representará, no se acercó a él en ningún momento, además aclaró que, no había visto el guion y que no sabía lo que estaba pasando en la producción.

El mensaje generó mucha polémica entre los seguidores del viudo de Selena, quienes le enviaron apoyo. «Lo siento mucho, Chris, realmente no te mereces esto y deberías tener derecho a ser parte de la vida de tu esposa». «¡Todos vieron y saben el amor que ella tuvo por ti!», fueron algunos de las interacciones en su perfil social.

Al siguiente día del post, Suzette Quintanilla, hermana de la cantante y productora de «Selena: The Series», respondió en Instagram: «Las mentiras siempre se extienden como incendios forestales».

Además, escribió: «Estoy triste de saber que todo esto me llevó hasta aquí. Que Chris lance algo como esto, debido a que él cree en las palabras de alguien sobre que lo queremos borrar, es una locura. Estoy cansada de todas las suposiciones porque, francamente, es injusto».