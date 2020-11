VÍDEO- Cesia Mejía: ¿De qué sirve denunciar, si me pueden mandar a matar?

REDACCIÓN. La reconocida periodista Cesia Mejía se volvió a «destapar» en sus redes sociales, esta vez hablando de la corrupción en el país y diciendo que ella no denunciaba por temor a que la maten.

Mejía dio a entender en un vídeo que conocía de muchos casos de corrupción, pero que hay que entender como es la situación en Honduras. Por lo que mantiene el temor de que le pase algo, por revelar datos comprometedores.

Vídeo

Fue su Facebook, el medio perfecto para que la periodista pudiese desahogarse de uno de los factores que más daño le hace al país, como es la corrupción. Fenómeno que ha existido siempre, pero que hoy en día es mucho más notorio, según algunas personas.

Cesia Mejía dijo: “Es bien difícil ustedes, hay una corrupción tremenda, y ¿saben qué es lo más triste? Que entre más uno se entera o entre más uno escucha y se informa con gente que sabe, se da cuenta como de que va ser imposible un cambio en el país”.

De igual manera, destacó que se necesita una nueva generación de políticos, que estén comprometidos con la población, a modo de que el pueblo los apoye de manera contundente.

“La verdad que es bien difícil, es bien difícil, pero si se levanta un movimiento genuino, pero que lo agrupe, o sea que lo acobije la mayoría de la población hondureña. Solo así, porque es el pueblo el que manda”, mencionó Cesia.

Temor a que la maten

Asimismo, la comunicadora demostró que no habla ni denuncia ciertos temas, por temor a que alguien atente contra su vida.

“Pero hay demasiado, demasiado acomodado y temor. También yo me he puesto a pensar, de qué sirve denunciar si lo que puede pasar es que me van a matar, ¿y mi hija? Porque así es Honduras, entonces es bien difícil», aseveró Mejía.

En ese aspecto, destacó que tiene la esperanza de que en algún momento la situación que vive Honduras cambie, para que las futuras generaciones tengan una calidad de vida más plena y segura.

“Yo sé, yo confío en Dios que algún día se logre ese cambio, yo espero que María Fernanda tenga un país con mejores oportunidades, donde sus hijos, incluso mis nietos se puedan desarrollar en un país con mayor tranquilidad, seguridad, menos corrupción”.

“La corrupción es la peor pandemia que atacó a Honduras, definitivamente”, externó la periodista.