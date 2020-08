CCIT: Iniciativas de alivio a Mipyme solo han sido proselitismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), José Luis Rivera, expresó que las iniciativas del gobierno para aliviar a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), solo han sido proselitismo.

Y es que, este sector económico del país, se ha visto fuertemente golpeado por el cierre de operaciones a causa de la pandemia; y, ahora, con la reapertura de la economía no tienen los recursos para volver a abrir.

De forma que, no pueden acceder a los créditos con la banca; impidiendo que se vuelvan a reintegrar de forma gradual.

«No he visto muchas iniciativas en ese sentido para Mipyme. He visto algunas que han surgido pero más es proselitismo que no pueden ser soluciones reales», aseveró Rivera.

En tal sentido, dijo que es hora que tanto la empresa privada como el Legislativo, se sienten para buscar soluciones a los problemas que abarcan a todos los sectores.

«Nos interesan no solo los afiliados, nos interesa el país, todos los ciudadanos en general. Tiene que ser un trabajo en conjunto, donde la solidaridad va a tener que prevalecer ahora, mañana y por mucho tiempo».

Pérdidas

Asimismo, el presidente de la CCIT, estimó que arriba del 40% de las empresas que están cerradas, van a mantenerse así definitivamente. Porcentaje, en el que no se incluyen los comercios, en las que por restricciones, lo estaban hasta hace poco.

Rivera, señaló que hay algunas empresas de las que todavía no se sabe cuál será su futuro. «Vamos a saber quienes quedan hasta dentro de un par de meses, cuando veamos puertas y vitrinas cerradas».

Por otra parte, aseveró que el sector informal es el que menos posibilidades tiene de mantenerse a flote. Siendo que, ellos no cuentan con ningún tipo de incentivo para reiniciar sus labores de trabajo.

«Ya en el mercado informal, vamos a pedir y esperar que el gobierno, tenga otros programas que puedan ayudar a esta gran masa. El mercado informal, representa en nuestro país de un 65% hasta un 70%; casi 4 millones» de hondureños, indicó.

