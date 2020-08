COVID-19: ¿Quiénes están autorizados para circular este martes?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Como parte de las estipulaciones emitidas por la Secretaría de Seguridad, en torno a la pandemia por COVID-19, los hondureños siguen con las medidas para restringir la circulación en todo el país.

Por lo que, hoy, martes 18 de agosto, están autorizados para circular las personas cuyo último dígito de identidad, pasaporte o carné de residente finalice en 7.

El horario para circular va desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, de acuerdo, a la reapertura económica aprobada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Quienes se exceptúan a las restricciones, son el personal de primera línea como ser médicos, paramédicos, agentes policiales y militares; así como medios de comunicación, personal del transporte público, de aduanas, banca, entre otros.

De igual forma, se excluyen las personas que porten un salvoconducto oficial, emitido a través de la plataforma www.serviciospoliciales.gob.hn En tal sentido, no se permitirá la circulación con ningún otro tipo de documento.

¿Qué medidas de bioseguridad debe seguir al salir de casa?

Antes de salir de su casa de habitación hacia el trabajo, supermercado, bancos, hospitales, etc., debe asegurarse de usar su mascarilla, llevar alcohol gel para las manos, no tocar su rostro ni la mascarilla, no toser o estornudar sin utilizar un pañuelo o cubrirse con el antebrazo; y, sobre todo, guardar el distanciamiento social.

Con ello, asegura su salud y la de los demás.

De igual forma, al regresar a su hogar, no se olvide de desinfectar sus zapatos y quitarse la ropa antes de entrar y tener contacto con sus familiares. Lave bien sus manos, rostro y utensilios o aparatos que llevó consigo al salir.

Recuerde, también, sanitizar los alimentos que ha comprado; limpiándolos con algún desinfectante de su preferencia.