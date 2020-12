Brian Flores y los Dolphins envían ayuda a damnificados en Honduras

Estados Unidos.- El hondureño Brian Flores y los Miami Dolphins envían suministros a los afectados en Honduras luego del paso de los huracanes ETA y IOTA.

Los Dolphins, a través de su programa Football Unites, realizaron una unión con el consulado israelí en la Florida para poder contactar con el consulado de Honduras en Miami y así gestionar el envió de suministros.

El cargamento enviado por el entrenador hondureño y el equipo de la NFL tiene un peso de 19 mil libras, así mismo los Dolphins planean enviar más suministros al país centroamericano.

«Continuaremos ayudándolos según sea necesario. Planeamos seguir trabajando con el consulado en esto y los esfuerzos que tienen», aseguró el vicepresidente senior de comunicaciones y asuntos comunitarios de los Dolphins, Jason Jenkins.

In partnership with Coach Flores and @ConsuladoFl, we purchased items from @Publix and @Sysco to send to Honduras for Hurricane Eta relief efforts. A big thank you to @SpiritAirlines for flying the items to Central America. pic.twitter.com/cEFGt02KWC

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) December 10, 2020