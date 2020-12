Formula 1: Grosjean se recupera satisfactoriamente de las quemaduras

Bahréin.- El piloto francés perteneciente al equipo Hass de la Formula 1, Romain Grosjean, mostró como evolucionan las quemaduras sufridas en el accidente de Bahréin.

Grosjean impactó en uno de los muros de contención del circuito a 225 kilómetros por hora durante la primera vuelta del GP de Barhéin, haciendo que el monoplaza con el piloto dentro comenzara a incendiarse, afortunadamente el piloto de Hass fue sacado a tiempo y sólo sufrió quedamaduras en ambas manos y en uno de sus pies.

Grosjean muestra su estado actual

Luego de salvarse de la muerte, el piloto de 34 años se quitó los vendajes de su mano derecha para enseñar cómo han evolucionado las quemaduras que sufrió en su mano derecha.

«El 50% está de vuelta. Maldita sea, me hace muy feliz tener mi mano derecha libre de vendajes. Montones de crema todo el día, pero se siente bien verla en tan buena forma. Estoy esperando que mi mano izquierda se recupere ahora», escribió Grosjean en una publicación de su Instagram.

El piloto también expreso tener en su memoria el desenlace que lo llevó a impactar con la barda de contención de la pista. «Lo recuerdo todo. Recuerdo el golpe y, a pesar de las cifras impactantes de 53G (fuerza del impacto), a mí no me pareció tan violento».

«Recuerdo desabrocharme el cinturón, intentar salir del coche y no poder porque estaba atascado. Pensé que tal vez podía estar bocabajo y que ya vendrían a por mí sin problema, así que me volví a sentar. Esperé un poco, miré a mi derecha y vi un color naranja muy fuerte, pero al principio no entendí lo que pasaba. Luego me di cuenta de que era fuego, intenté salir por la derecha pero no pude; intenté salir por la izquierda y tampoco, así que me volví a sentar». finalizó diciendo Romain Grosjean.