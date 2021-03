Bases del movimiento de Darío Banegas llaman al diálogo y la unidad liberal

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de una conferencia de prensa, las bases del Movimiento “La Esperanza de Honduras” que lidera Darío Banegas, llamaron a la unidad del Partido Liberal.

Los designados presidenciales Diana Noelia García, Marco Antonio Garay y Sagrario Prudot realizaron un pronunciamiento en relación con las elecciones primarias del pasado domingo 14 de marzo.

Los tres expresaron que con más del 70 % de actas electorales escrutadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya existe una tendencia clara que muestra un panorama de cómo quedarán los comicios en la fórmula presidencial.

«Como demócratas somos respetuosos de los resultados electorales, mismos que se han brindado paulatinamente por el CNE. Como ciudadanos responsables esperaremos el momento cuando este organismo dé a conocer de manera oficial quién será el candidato de nuestro glorioso Partido Liberal», indicaron.

Seguidamente sostuvieron que «como liberales por convicción y disciplinados estaremos listos para sumarnos y acompañar a nuestro candidato presidencial».

Llaman a la unidad

Por otra parte, hicieron un llamado a la unidad partidaria para que respeten la decisión popular e instaron a ser constructores del diálogo para tener puentes de hermandad y no crear mayores crisis que las existentes.

«Anteponiendo en ese sentido cualquier aspiración personal privilegiando el interés y el bienestar de las mayorías que ya dieron su veredicto», señalaron.

Además, recordaron a sus correligionarios liberales que «mientras el diálogo no se rompe siempre hay esperanza de solución a los conflictos. No se puede unir a un país si primero no se une la casa».

Inconformidades

Por otra parte, reconocieron que existen algunas inconformidades y discrepancias en el proceso electoral que deben ser subsanadas o resueltas y si alguno de los correligionarios se ha visto afectado se les debe respetar su derecho de petición, tal y como lo manda la ley.

También agradecieron a los liberales por haber acudido a las urnas masivamente, pese a la situación atípica de la pandemia por COVID-19.

«Reiteramos nuestro compromiso con la patria y su población en general, con los ciudadanos y no ciudadanos y con el Glorioso Partido Liberal de Honduras», finalizaron.

