Alejandro Reyes a las puertas de renovar con Olimpia

Reyes en los últimos campeonatos a sido marginado y dejado a un lado a pesar de la formidable actuación mostrada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con la selección nacional de Honduras.

Presidente del Olimpia le prometió la renovación

El volante en una entrevista reveló que tuvo una plática previa con el actual presidente del equipos merengue, Rafael Villeda pero que no han hecho la firma.

«Ahorita todavía no he firmado, sí hemos hablado con el presidente pero todavía no me he decidido a firmar el contrato. Serían dos años, he hablado con mi representante. Ahorita lo que me dice mi mente y mi corazón es que firme aquí, en este momento la mejor opción es firmar aquí”.

De igual manera, Alejandro Reyes reveló que platicó con Pedro Troglio, y este le mencionó sobre su deseo de seguir contando con él.

«Con respecto a eso de las cláusulas las he hablado con mi representante, los dos años es algo bueno para el equipo y para mí. Mi mayor sueño es estar en la selección, con el profe tuve una plática hace como tres semanas y me dijo que quería que me quedara, me explicó por qué no jugaba”.

