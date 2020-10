Alba Flores: “Yo nunca he sido investigada porque nunca he comprado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La titular de la Secretaría de Salud (SESAL), Alba Consuelo Flores, aseguró que a ella no se le ha investigado, ya que nunca ha realizado compras en el marco de la crisis del COVID-19.

La funcionaria dijo que la han llamado a declarar pero en condición de testigo y no de acusada: ”Yo nunca he sido investigada porque nunca he comprado”.

Sostuvo que la SESAL no ha hecho compras durante la pandemia. Puesto que ya está establecido un proceso a través de un fidecomiso, por lo que es transparente.

Pruebas dañadas y segunda ola

En el tema de las pruebas PCR que se han dañado, la ministra aseguró que ese no es tema de la SESAL, en vista de que el ente gubernamental solo se dedica a recibir.

Además, en relación a una nueva ola de COVID-19 en Honduras, la ministra de Salud comentó que lo que se necesita es guardar las medidas de bioseguridad. Sobre todo, ahora con la movilización de las personas por el Feriado Morazánico y por la navidad.

Así como el cuidado y bioseguridad con los trabajadores en el departamento de Cortés por las maquilas, y también los cortadores de café, que son hasta 20 mil los que ingresarán.

Medidas de bioseguridad estrictas

Flores advirtió que si en estos momentos de movilidad sin restricciones, no se toman las medidas, rebasará la capacidad de respuesta en el sistema sanitario.

“Para pruebas PCR estaremos abastecidos a nivel nacional y sabemos que hay una reacción de la población que no se quieren hacer las PCR porque hay mucha prueba rápida”, detalló.

La ministra Alba Consuelo Flores realizó un llamado a la población para que tome conciencia de lo que está sucediendo en el país. De esta forma no se provoque una tragedia peor a la que se ha vivido.