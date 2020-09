«¿Dónde está el dinero?»: Adultos mayores y discapacitados aún esperan bono del Gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Indignados y preocupados, así están los adultos mayores y personas con discapacidad, en espera de que el Gobierno les haga efectivas las ayudas y bonos autorizados durante la pandemia por Covid-19.

De acuerdo al ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Reynaldo Sánchez, se aprobaron más de 113 millones de lempiras para asistir a esta población vulnerable en el marco de la crisis sanitaria; sin embargo, las personas no han visto ni un tan solo centavo de los fondos.

En una comparecencia de prensa -con fecha 24 de marzo- el titular de SEDIS expresó que «en nombre del presidente JOH y como parte de las acciones de la emergencia ante el coronavirus, queremos anunciarle hoy al pueblo hondureño (la entrega de bonos)».

Agregando que esta iniciativa iba a favorecer a «más de 350 mil adultos mayores y personas con discapacidad», pero, las denuncias dicen lo contrario. Puesto que, hasta ahora, la población sigue en espera de la ayuda.

Excusas y más excusas

De acuerdo al testimonio de una madre, SEDIS nunca ha entregado el bono a su hijo quien tiene una discapacidad; a pesar de que, ella ha realizado los trámites para que pueda ser beneficiario del mismo.

«A mí nunca me ha salido el bono. Desde hace cinco años yo hice el trámite del carné de discapacidad y ficha socioeconómica. Me dijeron que ya tenía acceso para adquirir el bono, y cuando fui no me lo dieron, porque supuestamente ya no había nada. Por eso nunca lo volví a pedir hasta después de tres años», aseveró la madre.

Según la mujer, existe mucha inoperancia e irregularidades al momento de solicitar la asistencia ya que, lo único que hacen es ponerlos a llenar formularios; pero, sin esperanzas de «darme la ayuda».

«¿Dónde está el dinero?»

A inicios de agosto, una persona con discapacidad cuestionó a través de un vídeo que, «la SEDIS aprobó 26 millones de lempiras, destinados a la compra de medicamentos y alimentos para las personas con discapacidad que hasta la fecha esto no ha sido posible».

«Todavía se esperan los desembolsos para miles de personas con discapacidad de todo el territorio nacional y, a cuatro meses de la pandemia la pregunta es: ¿dónde está el dinero?», demandó.

Más allá de eso, las organizaciones defensoras también solicitaron que el Gobierno haga entrega del bono solidario por un monto digno y, superior a la cantidad inicial. Asimismo, pidieron que se pague por medio del sistema de banca, con el objetivo de facilitar la movilización de los beneficiarios y, disminuir las probabilidades de contagio por Covid-19.