TEGUCIGALPA, HONDURAS. Cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), se autorizó que hoy, lunes 07 de septiembre, puedan circular en el país las personas con dígito 7.

Esta normativa está orientada al último número de la tarjeta de identidad, pasaporte o carné en el caso de los residentes extranjeros. Excluyéndose de ella, el personal de primera línea contra el COVID-19; así como, para aquellos ciudadanos que por sus labores puedan justificar su salida a las calles y porten salvoconducto.

De no ser así, las personas están expuestas a que las autoridades correspondientes los sancionen de acuerdo a ley, debido a la ampliación del toque de queda hasta el domingo 13 de septiembre.

Por lo que, la población tiene disponible aproximadamente 15 horas durante el día para poder abastecerse de alimentos, medicamentos o inclusive realizar trámites de su interés. En consecuencia, el horario se mantiene de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, se verán beneficiadas con una atención especial en los comercios autorizados en el pilotaje (7:00 a.m. – 9:00 a.m.); y, en el sistema bancario (9:00 a.m. – 10:00 a.m.).

Medidas de bioseguridad

Asimismo, se le recuerda a la ciudadanía que debe cumplir estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad; con el objetivo de disminuir los posibles contagios del mortal virus.

Dentro de las cuales las personas están obligadas a:

Utilizar la mascarilla

Usar alcohol gel para las manos

Mantener el distanciamiento social con los demás.

Toma de temperatura en los comercios, instituciones y demás sectores incluidos en el pilotaje.

Secretaría de Seguridad extiende toque de queda

En cadena de radio y televisión, la Secretaría de Seguridad, informó la noche de ayer domingo, que se extendió el toque de queda absoluto en todo el territorio hondureño. En consecuencia, el decreto permanecerá vigente hasta el domingo 13 de septiembre a las 11:00 de la noche.

Omoa y Tela, que estaban en «fase 0» se incorporan a la «fase 1» de la reactivación económica, según confirmó Jair Meza.

