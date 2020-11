AccuWeather: «Iota podría traer una de las peores inundaciones» en mil años

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Un medio de comunicación internacional dio a conocer una publicación que está sorprendiendo a la población, debido a los contundentes pronósticos que están brindando.

La publicación sostiene lo siguiente: «Los meteorólogos advierten que #Iota podría traer una de las peores inundaciones que ha tenido la región en mil años o más y también dio la alarma de que los cortes de energía podrían durar meses después de que Iota azote la región».

A continuación, le mostramos la evidencia de lo divulgado por dicho medio internacional.

Forecasters warn that #Iota could bring one of the worst floods the region has had in a thousand years or more and also sounded the alarm that power outages could last for months after Iota batters the region: https://t.co/8PCoXFvI2j pic.twitter.com/uv0IW1UhAb

— AccuWeather (@breakingweather) November 17, 2020