Familia en moto se accidenta: una mujer muerta y una bebé se salva de milagro

SANTA BÁRBARA, HONDURAS. Este domingo se suscitó un fuerte accidente de tránsito en Quimistán, que dejó como saldo una mujer muerta, quien se conducía con una bebé y su esposo en una motocicleta.

Según se conoció, el hecho ocurrió a la altura del sector conocido como «Las Vueltas de Limones», departamento de Santa Bárbara, sobre la carretera CA-4 que comunica al occidente del país.

Información divulgada indicó que la víctima iba en una motocicleta junto a su bebé de tan solo 22 meses de nacida. Asimismo, en el accidente habría participado el vehículo de dos ruedas y un autobús.

Se conoció que el esposo de la mujer fallecida quedó gravemente herido tras el fuerte encontronazo. Aunque personas que transitaban en la carretera movilizaron a los lesionados a un centro asistencial, minutos después se reveló que la joven madre no había logrado sobrevivir.

Accidente en Quimistán

Se informó que el padre de la bebé de apenas 22 días de nacida estaba siendo intervenido por la gravedad de sus lesiones. Aunque se señaló que el choque se produjo entre la motocicleta y un autobús, no se brindó información sobre la unidad de trasporte.

Las autoridades de la Policía Nacional también se movilizaron hasta el centro asistencial para lograr obtener datos sobre el incidente que le arrebató la vida a la joven madre.

Hasta estos momentos no se han brindado mayores datos de la identidad de la fallecida y su esposo. Además, en la escena no se presentaron familiares y los pobladores que los llevaron al hospital no los conocían.

Los testigos indicaron que cuando iban pasando por el lugar los vieron «tirados» en la carretera e incluso vieron que la bebé tenía una de sus manos moradas. Por tanto, no lo pensaron dos veces y decidieron ayudarlos.

