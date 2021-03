Cuando iba a trabajar, matan a padre de tres hijos en Santa Bárbara; hay cuatro heridos

HONDURAS. Padre de tres hijos y cortador de caña de azúcar, una tremenda balacera apagó los sueños de un hombre de 39 años de edad llamado Jerónimo Quintanilla, en La Laguna, municipio de Macuelizo, donde, además, cuatro personas resultaron heridas.

Según información preliminar, don Jerónimo iba a bordo de una pick-up junto a varios ciudadanos más, cuando, de pronto, a eso de las 10:00 de la noche de ayer jueves, sujetos desconocidos comenzaron a dispararle al automotor, poniendo en riesgo a todos los que transportaban ahí.

Del ataque armado, sólo don Jerónimo murió, aunque, según cree la familia doliente, seguramente no era a él a quien querían matar.

«No se metía con nadie», dice la madre

Su madre, llamada doña Macinia Martínez López, comentó que no espera que el Estado de Honduras haga justicia por la muerte de su vástago, «sino que será Dios quien va poner su mano» sobre los criminales.

Asimismo, la señora, con voz entrecortada, afirmó que «él no se metía con nadie, no andaba en malas cosas, era luchador, se dedicaba a trabajar y era el único varón que yo tenía«. Al mismo tiempo, recordó que hace un año también le había tocado enterrar a una hija. «Siempre le pedía a Dios que me lo guardara en donde quiera que él anduviera», cerró.

Investigación

El tiroteo pudo haber terminado siendo una masacre, y actualmente, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya indaga en torno a lo ocurrido. De momento se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los responsables.

Entre tanto, las víctimas heridas están recuperándose en un centro asistencial de la zona.

