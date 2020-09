10 años después, Wikipedia prepara un drástico «cambio de look»

REDACCIÓN. ¿Buscas todo sobre noticias nacionales e internacionales? Debes ir a Diario TIEMPO Digital. ¿Te dejaron una tarea y te toca averiguar información? Tienes varias opciones, pero, lo más seguro, acudirás a Wikipedia.

«La enciclopedia que todos pueden editar» es el sitio que más se visita en búsqueda de conocimiento que sea útil para los trabajos. Algunos dudan de su confiabilidad, pero sin duda, es una gran herramienta.

Algo que quizá todos sabíamos pero no nos habíamos detenido a pensar en ello es que, desde hace mucho tiempo atrás, el look de Wikipedia no cambia en absoluto. Hablamos de que esa destacada página web suma una década con una apariencia inmutable.

Podríamos decir que visitar la enciclopedia en línea nos lleva en un viaje al pasado; y es más notorio cuando entramos a otros dominios y vemos páginas que han ido renovando su diseño para adaptarse a la modernización.

En todo este lapso, «Wiki» se resistía a los cambios. No obstante, ya llegó la hora de hacer modificaciones en favor de la experiencia de sus millones de usuarios que urgen de datos para las tareas a último momento (y para los pocos que lo hacen con antelación).

De igual interés: Bots ya no moderan el contenido de YouTube; humanos de regreso al control

¡En construcción!

Un nuevo anuncio de la compañía desveló que los encargados están al tanto de que el diseño actual resulta algo confuso, rebuscado y que hasta frustra a algunos usuarios porque no es amigable.

Teniendo en cuenta eso, debes saber que hay una parte mala y otra buena. Lo primero es que, al menos por un tiempo más, la página de Wikipedia seguirá siendo igual de complicada que antes.

Lo que puede alegrarnos es que sí habrá un cambio más que notable, aunque no será «de golpe». Se trata de un proceso largo y paulatino que comenzará a desarrollarse en los próximos meses.

Está previsto que la pieza final de la «nueva Wikipedia» estaría lista a finales de 2021. Poco a poco, Wiki se amuelda para llegar a su nuevo y mejorado aspecto.