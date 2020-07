Horóscopo de la semana: Nuevos retos y amores del pasado

DE MUJERES. Durante esta semana, los astros jugarán sus cartas a tu favor para que logres tus objetivos paso a paso. Aspectos relacionados con el amor, nuevos proyectos, el trabajo y la familia, son los protagonistas del horóscopo.

La suerte estará del lado de la mayoría de los signos zodiacales, así lo deja entrever Mhoni Vidente, experta en la lectura astral. TIEMPO Digital te muestra a continuación lo que tu signo te depara para esta semana.

Horóscopo de la semana

Aries

Tu signo siempre necesita estar en movimiento para que tu energía se renueve. Procura no rechazar los proyectos que te propongan, vas empezando en tu vida laboral y necesitas tomar más experiencia. No seas tan intenso y no idealices a las personas en cuestiones amorosas porque después quien sufrirá serás tú.

Te llega un amor del signo de Acuario o Escorpión que te hablará de una relación formal, así que déjate querer. Tendrás un golpe de suerte el 29 de julio con los números 01 y 21. A veces se gana perdiendo.

Tauro

Tu signo despierta envidias y corajes que no te dejan avanzar. En el amor estarás confundido, no sabrás si buscar a un ex amor o seguir con tu pareja actual, pero considera que el pasado quedó atrás. Tus números de la suerte son 19 y 22. Recibirás buenas noticias relacionadas con tu trabajo y los pendientes legales que tenías se resolverán a tu favor, pero ya no te metas en ninguna situación complicada.

Géminis

A tu signo le da por gastar y comprar lo que no necesita, así que trata de administrarte mejor y establece una economía más sana. Te sientes confundido en el amor, no sabes si buscar a esa persona que se aleja o seguir adelante, recuerda que estás en tu mejor etapa de conocer personas más compatibles contigo y es preferible dejar a tu ex pareja en el pasado. No pelees con tus compañeros de trabajo, sólo trata de opinar y quédate al margen. Tendrás un golpe de suerte el 28 de julio y será con los números 22 y 79.

Cáncer

Eres el más sensible y sentimental del Zodiaco, por eso en estos días andarás muy pensativo, así que trata de hacer ejercicio para activar tus pensamientos positivos, recuerda que en el cuerpo todo lo dominan las hormonas y en tu signo es su punto débil.

Visitas a tus familiares, tu signo siempre necesita apoyo emocional y en este momento que te sientes deprimido te ayudará mucho ver a tus seres queridos. Ten cuidado con problemas en tu trabajo, evita alterarte por cualquier cosa y no llenes tu mentalidad con chismes. Tendrás un golpe de suerte el 29 de julio con los números 00 y 34.

Leo

Eres el más encantador y conquistador del Zodiaco y la fuerza que te da tu signo hace que seas constantemente infiel, pero ya necesitas tener estabilidad y formar una pareja. Te reinventas por completo y empiezas una rutina de ejercicio y dieta.

Necesitas quitarte todo lo que te estorba en la vida como malos amigos y amores tóxicos. Tendrás muchas presiones en el trabajo y acudirás a juntas de último momento, necesitas administrar mejor tú tiempo laboral para que no te veas presionado.

Virgo

Tendrás mucha suerte con los negocios y trabajos nuevos esta semana, así que date la oportunidad de conseguir más oportunidades laborales y verás que se darán sin problemas. Cuida más tu salud y come saludable, es muy importante prevenir enfermedades.

Los que están casados y con pareja traten de no pelear tanto, recuerden que las parejas son para construir, no para destruir, así que tengan más paciencia y vivan una relación placentera. Duerme más y deja las fiestas, ya tendrás tiempo para todo en la vida.

Libra

Esta semana tendrás mucho trabajo y cambios de puestos; eres el encargado o coordinador de tu oficina, eso incrementa tu responsabilidad. Tu signo siempre busca una estabilidad económica.

Ya no seas tan rencoroso y perdona a tu pareja. Tendrás un golpe de suerte el 28 de julio y será con los números 08 y 49. Tendrás mucha compatibilidad en estos días con los signos de Capricornio y Piscis en cuestiones de proyectos nuevos de negocios.