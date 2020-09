La «magia» detrás de pedir deseos a las 11:11 ¿Lo has hecho?

REDACCIÓN. ¿Has visto una estrella fugaz? Rápido, pide un deseo. ¿Una pestaña se ha posado en tu mejilla? Sopla y piensa en tu principal aspiración. Existe más de una creencia popular entorno a la suerte. A estos dos pensamientos se une otro especialmente curioso.

¿Has oído hablar de la hora 11:11?

Cuando miras el reloj, ¿suelen ser las 11:11 horas, con mucha frecuencia? De ser así, has de saber que detrás de ese número hay múltiples teorías.

Todo lo que rodea a esa combinación no tiene relación con la ciencia ni se ha probado, pero las hipótesis sobre su simbología están muy asentadas y puede que te interesen.

Se trata de una idea proyectada desde nuestra mente que pretende hacernos caer en la cuenta de que “estamos a las puertas de obtener la solución a algún problema, de que las elucubraciones que estamos procesando en nuestra cabeza están alineadas con la solución a alguna dificultad”, según numerólogos.

¿Por qué a las 11:11 y no a otra hora?

Según la ciencia, los humanos generamos una conexión entre el consciente y el inconsciente (como cuando nos despertamos antes de que suene el despertador) y por ello tendemos a mirar el reloj a esa hora.

La razón por la que se manifiesta con mayor continuidad recae en el inconsciente colectivo: es algo que todos tenemos presente sin darnos cuenta y, que, por tanto, atraemos inconscientemente de manera individual.

Todo está en la mente

El individuo en cuestión no profundiza en el tema, no investiga por temor a que la realidad le quite la razón. La ciencia determina, por tanto, que esta hora es igual de especial que las cinco de la tarde o las 8:58. Como en numerosas cosas en la vida, todo está en tu mente, la parte más maleable y poderosa del ser humano.

Por lo tanto, quizá solo sean supersticiones, creencias que no tienen fundamento racional y que consisten en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte.

