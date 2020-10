COSTA RICA.- Se conoció de una fuerte denuncia por parte de una periodista que estuvo trabajando durante bastante tiempo en el equipo que milita el jugador hondureño Alex López: el Alajuela.

La denunciante es la periodista Viviana Víquez, que fue empleada del conjunto «manudo» hasta mediados del 2019.

El pésimo momento que vivió la comunicadora en el Alajuela

Realizó una publicación en sus redes sociales para contar lo que tuvo que sufrir.

»En los últimos meses que fui parte de la institución fui víctima de acoso laboral y sexual, también sufrí discriminación y agresiones que no le deseo a nadie. Duré algún tiempo para poder hablar de esto porque no es fácil, no fue fácil y lo que yo viví no quiero que nadie más lo vuelva a vivir», escribió la joven periodista.

La comunicadora decidió no dar nombres de los agresores del Alajuela, pero si contar lo que tuvo que sufrir durante su paso por el club.

Además, narró que le costó mucho poder abrirse para contar todo esto a sus seguidores. No fue fácil para ella poder darle voz a algo que la incomodó y lastimó durante mucho tiempo.

El mensaje de Viviana

Viviana dejó un fuerte mensaje para respaldar a todas las mujeres que necesiten denunciar algo similar en su ambiente laboral:

«Hoy levanto la voz porque hace un año fui yo y han sido muchas otras personas también, levanto mi voz porque basta de discriminaciones, basta de abusos de autoridad. ¡Levanto mi voz porque si no lo hago, soy una cómplice más!».

¿Qué harán las autoridades del máximo ente del fútbol costarricense y el Alajuela?

