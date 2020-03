VIDEO: Polache recuerda su debut en Deportes Savio bajo el mando de Hernán García

El cantautor hondureño Paul Robert Douglas Hughes, más conocido como Polache, subió un video a sus redes sociales, tras conocer el fallecimiento del técnico hondureño Hernán García, quien fue el entrenador que le cumplió su sueño de debutar en la Primera División de Honduras con el Deportes Savio de Santa Rosa de Copán.

El video comienza con una de las canciones que Polache le hizo al equipo, justamente en agradecimiento por darle la oportunidad de debutar luego de que Paul Robert, le pidiera la oportunidad de hacer pretemporada con el club santarroseño.

“Esa es una rolita que le hice al Deportes Savio, en modo de agradecimiento por haberme dado la oportunidad de debutar en primera división”, inicia diciendo Polache en su video.

Asimismo, aseguró que aunque no estuvo muy seguro de la decisión, el técnico decidió darle un voto de confianza y enviarlos diez minutos a la cancha, en un juego ante Real España.

“La responsabilidad de hacerme debutar o no, caía sobre el técnico nacional don Hernán García, y hoy me di cuenta que falleció. Lo siento mucho, mi más sentido pésame para toda la familia, para Eder su hijo, que compartí con él en el equipo de Deportes Savio, delantero que le llamaba el “Tigre” García. Tuve el honor de conocer a don Hernán García, compartir con él en los entrenamiento”, mencionó.

«Don Hernán no estaba muy de acuerdo que yo debutara»

Además, contó una anécdota sobre su debut con el equipo que en ese entonces era dirigió por el ahora fallecido Hernán García.

“Don Hernán no estaba muy de acuerdo que yo debutara con el equipo, porque el hombre de entrada pues, no sabía si yo jugaba bien o mal, no sabía si era ‘paquete’… El me dio la oportunidad de estar entrenando un mes en la pretemporada allá en Santa Rosa de Copán. Yo no sé si lo convencí o no; si fue por lástima o si le caí bien al final al señor, pero me dio la oportunidad; mis diez minutos de Liga Nacional acá, con el Deportes Savio frente al Real España”, recordó.

Y cerró: “Se nos va una gloria del fútbol nacional, un gran técnico nacional y que esté en la gloria de Dios”, rezó Polache.

VIDEO

