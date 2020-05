Un día en la Historia: Esto aconteció un 23 de mayo de…

1934: en EE. UU. la policía mata a Bonnie y Clyde.

1945: a fines de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler (cabeza de las SS), se suicida mientras es custodiado por los Aliados.

1949: en Bonn se promulga la Ley Fundamental de Bonn con la que se funda la República Federal de Alemania.

1986: en España, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1995: en el campo de la informática, la empresa Sun desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java.

2000: un km al este de la isla de Riou ―unos 20 km al sureste de Marsella (Francia)―, un buzo llamado Luc Vanrell encuentra los restos de un avión P-38 Lightning cerca de donde se encontró el brazalete del escritor y aviador Antoine de Saint-Exuperý. Saint-Exupery fue el autor del célebre libro “El Principito”, con el cual se hizo célebre has nuestros días. El autor era además piloto de guerra de la Fuerza Aérea Francesa. Todo empezó el 31 de julio de 1944. La II Guerra Mundial se hallaba en su máximo apogeo cuando, a las 13:30, un avión de combate Lightning P38 pilotado por el escritor desapareció de los radares del cuartel general norteamericano. Su misión era fotografiar las defensas alemanas para la invasión aliada en el sur de Francia. Su cuerpo nunca se encontró. Los restos del avión fueron recuperados recién en octubre de 2003, y el 7 de abril de 2004, investigadores del Departamento de Arqueología Subacuática confirmaron que los restos son los del avión de Saint-Exupéry.​

Nacimientos

1450: Giovanni Caboto, navegante y explorador italiano.

1883: Douglas Fairbanks, actor estadounidense.

1900: Hans Frank, líder nazi alemán. fue un militar y abogado nazi, que trabajó directamente como abogado personal de HItler durante los años 1920 y un alto funcionario en la Alemania nazi. En octubre de 1939 fue nombrado Gobernador General de la Polonia ocupada por los nazis, convirtiéndose en el jefe absoluto del territorio durante los siguientes 6 años. A comienzos de 1945, con la ofensiva soviética del Vístula-Óder tuvo que salir del territorio polaco y el 3 de mayo de 1945 fue apresado por tropas norteamericanas. Fue puesto a disposición del Tribunal Militar Internacional y le procesaron durante los Juicios de Núremberg por su papel en perpetrar el Holocausto y se le encontró culpable de Crímenes de guerra y Crímenes contra la humanidad. Su singular crueldad para asesinar sin miramientos a los judíos, comunistas y homosexuales polacos le valió el apodo de el “Carnicero de Varsovia”. Por ello fue condenado a la horca y ejecutado el 16 de octubre de 1946.

1933: Joan Collins, actriz británica.

1949: Alan García, abogado, orador y político peruano, dos veces presidente del Perú entre 1985-1990 y 2006-2011 (f. 2019).

1951: Anatoli Kárpov, ajedrecista ruso.

1965: Manuel Sanchís, futbolista español.

1972: Rubens Barrichello, piloto de automovilismo brasileño.

Fallecimientos

1872: Georges François Reuter, naturalista francés.

1934: Bonnie y Clyde, forajidos estadounidenses.

1937: John D. Rockefeller, empresario estadounidense.

1945: Heinrich Himmler, militar y político alemán.

1992: Atahualpa Yupanqui, cantautor folclórico argentino (n. 1908).

2013: Georges Moustaki, cantautor y músico nacionalizado francés (n. 1934).

2015: John Forbes Nash, matemático estadounidense, premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1994 (n. 1928).

2017: Roger Moore, actor británico. Nació en Londres, Reino Unido, el 14 de octubre de 1927. Fue un actor de cine y televisión británico. Su papel más conocido —y el que le dio mayor fama mundial— fue el del agente secreto británico James Bond 007, una exitosa saga cinematográfica vigente durante varios años; si bien realizó muchas otras actuaciones en filmes y series televisivas antes, durante y después de dicho papel. En 1991 fue nombrado por la UNICEF Goodwill Ambassador, cargo que ocupó hasta su muerte; Moore fue honrado como caballero por la reina Isabel II en 2003 por «services to charity» (servicios de caridad). En 2008, el gobierno francés le nombró Commander of the Ordre des Arts et des Lettres (Comandante de la Orden de Artes y Letras).

Un día en la Historia: Esto aconteció un 22 de mayo de…

1906: los hermanos Wright patentan su aeroplano.

1927: en México se funda el Club Deportivo Cruz Azul.

1930: en un teatro de la ciudad de Schenectady (estado de Nueva York) se presenta por vez primera un espectáculo de televisión.