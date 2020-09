Un día en la Historia: Esto aconteció un 08 de septiembre de…

1888: Isaac Peral bota el primer submarino operativo del mundo.

1941: durante la Segunda Guerra Mundial comienza el Sitio de Leningrado, acción militar que durará más de dos años.

1944: en Gran Bretaña, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cae la primera bomba V2 de los nazis alemanes.

1966: en los Estados Unidos, el canal de televisión NBC emite el primer epìsodio de la serie de ciencia ficción Star Trek (Star Trek: The Original Series), creada por Gene Roddenberry. En Hispanoamérica, sería conocida como «Viaje a las Estrellas», y daría inicio a una de las franquicias más populares de la segunda mitad del siglo XX. Es una serie de televisión de ciencia ficción estadounidense que se transmitió desde esta fecha hasta el 2 de septiembre del 1969.​ Aunque la serie fue titulada en su momento simplemente como Star Trek, posteriormente es conocida como Star Trek: The Original Series (algunas veces abreviada ST:TOS o TOS) para diferenciarla de las series derivadas que la siguieron y del universo o franquicia de Star Trek. Ambientada en el siglo XXIII, la serie original sigue las aventuras de la nave estelar USS Enterprise (NCC-1701) y su tripulación, liderada por el capitán James T. Kirk (William Shatner), su primer oficial el Sr. Spock (Leonard Nimoy), el oficial médico en jefe Leonard McCoy (DeForest Kelley) y la oficial de comunicaciones Nyota Uhura (Nichelle Nichols). La voz de William Shatner servía de introducción para cada episodio en los créditos iniciales, en el que se establecía el propósito de la nave: “El espacio: la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar «Enterprise», en una misión que durará cinco años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar”. Cuando Star Trek se estrenó en 1966, no fue un éxito inmediato, los índices de audiencia eran bajos al igual que los ingresos por publicidad. Incluso antes de finalizar la primera temporada, ya había llamadas al canal para que la cancelaran por sus bajos índices de audiencia.

Nacimientos

1157: Ricardo Corazón de León, rey inglés entre 1189 y 1199 (f. 1199).

1841: Antonín Dvorjak, compositor checo (f. 1904).

1925: Peter Sellers, actor británico. Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers. Nació en Southsea, Hampshire – falleció en Londres, el 24 de julio de 1980. Fue un actor y comediante británico. Fue investido miembro de la Orden del Imperio Británico. Nacido en el seno de una familia de artistas del vodevil —formada por William «Bill» Sellers (1900-1962) y Agnes Doreen «Peg» Marks (1892-1967)—, inició su carrera con el grupo cómico The Goons, cuya serie The Goon Show en la emisora de radio BBC tuvo una gran influencia en la sociedad británica de 1951 a 1960. Tras convertirse en estrella en el Reino Unido durante los años 1950, el actor alcanzó la fama internacional en la siguiente década, cuando se coronó como uno de los rostros de comedia más populares de la pantalla grande durante los años 1960 y 1970. Entre sus papeles más reconocidos se incluyen los de películas como Lolita (1962) y Dr. Strangelove (1964), ambas dirigidas por Stanley Kubrick, The Party (La fiesta inolvidable) de 1968 y por las cinco películas de la serie de La pantera rosa, dirigidas por Blake Edwards en las que encarnó el papel del inspector Clouseau, el cual sería más tarde convertido en cartoon dentro del Show de la Pantera Rosa.

1941: Bernie Sanders, político socialista estadounidense.

1957: Ricardo Montaner, cantautor argentino venezolano

1960: Stéfano Casiraghi, aristócrata italiano.

Fallecimientos

1933: Faysal ibn Husayn, rey iraquí (n. 1883).

1949: Richard Strauss, compositor alemán (n. 1864).

1991: Brad Davis, actor estadounidense (n. 1949).

2019: Camilo Sesto, cantante y compositor español. Camilo Blanes Cortés. Nació en Alcoy, el 16 de septiembre de 1946 – falleció en Madrid. Más conocido por su nombre artístico Camilo Sesto, fue un cantante, compositor e intérprete español de balada romántica, pop y rock. El cantautor alicantino fue una de las voces insignia de España, galardonado en 2011 con la medalla «Máximo Orgullo Hispano», entregada en la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos). Con más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad en las décadas de 1970 y 1980, fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de números 1, con 52 en total, y 18 en la lista de Los 40 principales. Se estima que sus ventas superan los 70 millones de copias. Como compositor, escribió canciones para artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Sergio Fachelli, Lani Hall, José José, Audrey Landers, Lucía Méndez y Manolo Otero, entre otros. En 1975, protagonizó el papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar,​ que él mismo financió en su adaptación al español. Falleció en Madrid, la madrugada del 8 de septiembre de 2019,5​ producto de un fallo renal.