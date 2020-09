Un día en la Historia: esto aconteció un 26 de septiembre de…

1905: se publica el primer artículo de Albert Einstein sobre la Teoría de la Relatividad Especial.

1934: en Clydebank (Escocia) se bota en transatlántico Queen Mary.

1941: en la Segunda Guerra Mundial termina la Batalla de Kiev con una aplastante victoria alemana.

1957: en los Estados Unidos se estrena el musical West Side Story, de Leonard Bernstein.

1961: en los Estados Unidos, hace su debut en público el cantautor Bob Dylan.

1969: en Reino Unido se publica el último álbum de la banda británica The Beatles Abbey Road. Este es el duodécimo álbum de estudio publicado por la banda británica. Fue lanzado en esta fecha en el Reino Unido, y el 1 de octubre del mismo año en los Estados Unidos. Las grabaciones de Abbey Road comenzaron en abril de 1969, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad. El álbum fue producido y orquestado por George Martin, con Geoff Emerick como ingeniero de grabación. El álbum se caracterizó por la presencia de un medley en el lado B, una larga pieza de 16 minutos, que constaba de ocho canciones enlazadas una tras otra sucesivamente. El álbum destacó también por contener dos de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison, «Something» y «Here Comes the Sun», popularizando esta última el uso del sintetizador (Moog) en el rock.​ La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en la cual se representaba a The Beatles cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962. Está considerado uno de los álbumes mejor elaborados por The Beatles.​ Es uno de los seis álbumes certificados con disco de diamante de The Beatles, lo que los convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música.

1969: en los Estados Unidos se estrena la comedia La tribu de Brady en el canal de televisión ABC (durará cinco años).

1973: en Francia, el avión Concorde hace su primer cruce del Atlántico sin escalas, en tiempo récord.

2016: Se procede a la firma del acuerdo de paz en La Habana, entre el gobierno colombiano y las FARC, después de más de cincuenta años de conflicto.

Nacimientos

1181: Francisco de Asís, religioso italiano. Otras fuentes dan por fecha de nacimiento el 5 de julio de 1182. Su nombre original fue Giovanni Bernardone. Nació en 1181, en Asís (Italia). Fue hijo de Pietro Bernardone (rico comerciante) y Pica Bourlemont (ama de casa). Desde niño ayudó a su padre en la venta de telas. En su juventud fue soldado, hasta que desertó en 1205. Renunció a los bienes terrenales y siguió las enseñanzas de Jesús. Empezó a predicar, atender a los leprosos y pedir limosna para ayudar a los más pobres. Llegó a tener muchos discípulos principales y seguidores. En abril de 1209 el papa Inocencio III aprobó su «hermandad de pobres» (orden de los franciscanos) y le dio sus primeras reglas. En 1219, viajó por Chipre y San Juan de Acre predicando entre los soldados que participaban en la Quinta Cruzada. Luego predicó en Egipto y Siria. En 1224, en Monte Alvernia, según la tradición, recibió estigmas considerados «señales de la Pasión de Cristo». Poco después su salud se resquebrajó, falleciendo en Asís, el 3 de octubre de 1226.

1754: Louis Proust, químico francés (f. 1826).

1889: Martin Heidegger, filósofo y académico alemán (f. 1976).

1897: Pablo VI (Giovanni Montini), religioso católico, papa entre 1963 y 1978 (f. 1978).

1942: Kent McCord, actor estadounidense.

1945: Gal Costa, cantante brasileña.

1948: Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana de origen británico.

1953: Xabier Azkargorta, entrenador de fútbol español.

1956: Linda Hamilton, actriz estadounidense.

1981: Serena Williams, tenista estadounidense.

Fallecimientos

1820: Daniel Boone, pionero y colonizador estadounidense (n. 1734).

1873: William Wheelwright, empresario estadounidense (n. 1798).

1902: Levi Strauss, industrial textil estadounidense, fabricante de pantalones (n. 1829).

2003: Robert Palmer, cantante y compositor británico (n. 1949).

2008: Paul Newman, actor, cineasta, productor y empresario estadounidense. Era hijo de Theresa Garth, nacida en Ptičie, Imperio austrohúngaro, hoy en Eslovaquia, y de Arthur Samuel Newman, estadounidense judío, hijo de migrantes húngaros y polacos. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Armada de los Estados Unidos. Estudió posteriormente artes escénicas en Yale con una beca del ejército y el método Stanislavski en el Actor’s Studio, como oyente, durante una década. Paul Newman fue nominado nueve veces al Óscar de la Academia como actor: La gata sobre el tejado de zinc caliente (1958), El buscavidas (1961), Hud, el más salvaje entre mil (1963), La leyenda del indomable (1967), Ausencia de malicia (1981), The Verdict (1982), El color del dinero (1986), Nobody’s Fool (1994) y Camino de perdición (2002) (candidato al Óscar al mejor actor de reparto). Su Óscar conseguido por el filme de 1986 llegó un año después de que recibiese el Óscar honorífico por sus «múltiples y memorables interpretaciones en pantalla», y el actor reconociese perder la esperanza de obtener uno «de verdad» por una sola interpretación. Además fue candidato en una ocasión como productor por Rachel, Rachel. También se le concedió el premio especial de la Academia, Premio Humanitario Jean Hersholt, en 1994. También fue nominado en 2003 al Emmy por su interpretación en Our Town, y en 2005 ganó el Premio Emmy al mejor actor de reparto por su papel en la lujosa miniserie Empire Falls. En 2006, ganó el Globo de Oro como mejor actor de reparto por la misma actuación.