¿Tu calculadora con videojuego? Ahora es posible

REDACCIÓN. La imaginación de algunos jugadores no tiene límites y uno se puede encontrar innovadoras versiones de videojuegos en dispositivos en los que jamás pensó verlas. En este caso, dos amigos de EEUU programaron el juego Plague Inc para poder jugar a él, ni más ni menos, en su calculadora TI-84. Ahora las clases seguro serán un poco más amenas.

De ese modo, la TI-84 es la calculadora de confianza de los institutos de Estados Unidos. Y la terminal que tantas horas utilizan millones de alumnos del país en sus clases de matemáticas y otras ciencias.

Ante eso, muchos optan por hablar con el compañero de pupitre o por mirar el móvil en clase para no aburrirse. Sin embargo, dos ingeniosos programadores encontraron entretenimiento en la propia calculadora.

Gracias a su idea, y tras cuatro meses de trabajo, ahora es posible programar el videojuego Plague Inc, de 2012, para que se ejecute con una versión propia en las calculadoras TI-84 Plus CE y TI-83 Premium CE.

Para eso, los creadores explicaron en Reddit que no utilizaron ningún motor de juego y que todo lo crearon a partir de las librerías estándar de C para CE.

Contagion CE

Esta no ha sido una experiencia fácil para ellos, dicen, y es que tuvieron importantes problemas con la memoria de la calculadora. El dispositivo cuenta con 154 KB de RAM, y ellos consiguieron comprimirlo todo en 17 KB.

En ese espacio han podido copiar la interfaz y las reglas del juego original, así como incluir una vista de transporte, un menú navegable en directo, mutaciones y otras opciones.

El resultado es una versión nueva y diferente del videojuego original que incluso recibió un nuevo nombre: Contagion CE.

Si te entraron ganas de vivir esta curiosa experiencia de juego con tu calculadora, puedes hacerlo sin problema gracias a que los programadores compartieron el código fuente del trabajo para que todo el mundo pueda descargárselo.

Los programadores invitan en su publicación de Reddit a que pruebes adaptar el videojuego a otros modelos de calculadora si no tienes la TI-84 Plus CE o la TI-83 Premium CE. O si simplemente te apetece aventurarte a ello. Si no, siempre puedes jugar en el emulador: eso te evitará tener que resetear tu calculadora.

